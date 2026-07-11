दतिया: नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बवाल पर जीतू पटवारी ने BJP सरकार को घेरा, कर दी ये मांग

मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी से टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा. हिंसक प्रदर्शन के दौरान हाईवे को भी जाम कर दिया गया. पथराव में पुलिस के जवान भी जख्मी हो गए. पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया. अब इसे लेकर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी और उसकी सरकार को घेरा है.

जीतू पटवारी ने कहा, ''दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री के उग्र समर्थकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और आज दतिया उग्रवाद की आग में झुलस रहा है. दतिया की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को उसके कुशासन और विफल कानून व्यवस्था का उपचुनाव में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.''

दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री के उग्र समर्थकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और आज दतिया उग्रवाद की आग में झुलस रहा है।



दतिया की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को उसके कुशासन और विफल कानून व्यवस्था का उपचुनाव में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार… pic.twitter.com/15n5MVWj6L — Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) July 11, 2026

लोकतंत्र की हत्या हुई, दतिया की जनता लेगी बदला- जीतू पटवारी

उन्होंने आगे कहा, ''बीजेपी को दतिया का उपचुनाव हारना है और कांग्रेस को जीत हासिल करनी है. जो लोकतंत्र की हत्या हुई, बीजेपी ने कोर्ट को माध्यम बनाया. राजेंद्र भारती जो हमारे विधायक थे, उन्हें जिस तरह से षड्यंत्र रचकर हटाया गया उसका बदला दतिया की जनता लेगी. मैं समझता हूं कि पूरे घटनाक्रम को अगर सही रूप से देखें तो पता चलेगा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है.''

कलेक्टर और एसपी को हटाने की मांग

एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा, ''प्रशासन की ये स्थिति है तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे? सबसे पहले कलेक्टर और एसपी को बदलना चाहिए जो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं. दतिया की जनता देखे और समझे कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, अब प्रशासन भी उस गुंडागर्दी का हिस्सा बन रहा है. ये हम सब महसूस कर रहे हैं. मैं निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि कलेक्टर और एसपी को बदल देना चाहिए.

आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने से भड़के नरोत्तम मिश्रा के समर्थक

गौरतलब है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है. इसके बाद टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए. दतिया सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती की सदस्यता निलंबित किए जाने के बाद यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को पटखनी दी थी.

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