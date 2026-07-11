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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'शादी के दूसरे महीने ही...', एक्स वाइफ धनश्री ने युजवेंद्र चहल पर लगाए गंभीर आरोप; जानें पूरा मामला

'शादी के दूसरे महीने ही...', एक्स वाइफ धनश्री ने युजवेंद्र चहल पर लगाए गंभीर आरोप; जानें पूरा मामला

Yuzvendra Chahal Dhanashree Verma: युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेटर पर गंभीर आरोप लगाए थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 06:21 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर युजवेन्द्र चहल ने धनश्री वर्मा से मार्च 2025 में तलाक ले लिया था. दोनों ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन कुछ समाए बाद ही उनके रिश्तों में खटास पड़ने लगी थी. उनके रिश्ते बिगड़ने की खबर पहली बार चर्चा में तब आई जब साल 2022 में धनश्री ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से 'चहल' सरनेम हटा दिया था.

दोनों काफी समय से अलग रह रहे थे और आखिरकार 20 मार्च 2025 को बांद्रा फैमिली कोर्ट ने दोनों की तलाक की अर्जी को मंजूरी दे दी थी. अब धनश्री वर्मा का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने चहल पर आरोप लगाते हुए कहा था उन्होंने चहल को शादी के दूसरे महीने में ही पकड़ लिया था.

दूसरे महीने में ही पकड़ लिया

दरअसल धनसहरे वर्मा एक रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में भाग ले रही थीं. इसी शो में धनश्री ने बताया था कि उन्हें पहले साल में ही अंदाजा हो गया था कि उनकी चहल के साथ शादी लंबी नहीं चल पाएगी. धनश्री ने बताया कि उन्होंने चहल को शादी के दूसरे महीने में ही पकड़ लिया था.

युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी रचाने से पहले करीब 6-7 महीने तक एक-दूसरे को डेट किया था. धनश्री ने माना कि जब रिश्ते टूटते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो आगे भी चहल का सम्मान करेंगी.

कैसे हुआ था प्यार?

धनश्री वर्मा और युजवेन्द्र चहल के रिलेशनशिप की शुरुआत कोविड-19 के समय हुई थी. धनश्री की ऑनलाइन डांस क्लास के माध्यम से चहल उनसे मिले थे. दोस्ती, फिर प्यार और उसी साल शादी कर ली, लेकिन 4 साल बाद ही उनका रिश्ता खत्म हो चला था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Jul 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma Yuzvendra Chahal
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