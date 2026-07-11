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हिंदी न्यूज़ऑटोबारिश में डूब गई कार तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा इंश्योरेंस

बारिश में डूब गई कार तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा इंश्योरेंस

Flood Car Repair Tips: बारिश के पानी में कार डूबने पर भूलकर भी इंजन स्टार्ट न करें. जानिए हाइड्रोस्टेटिक लॉक और इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने से बचने के जरूरी नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 11 Jul 2026 06:25 PM (IST)
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Flood Car Repair Tips: बारिश के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि देश के कई शहरों में पानी भर जाता है. जिससे सड़क पर कार चलाने में दिक्कत होती है. कुछ जगह तो इतनी बारिश हो जाती है कि पुरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं. जिसके चलते कई लोगों को गाड़ी पार्क करने में दिक्कत होती है. वहीं, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि, पार्क की गई गाड़ी ही पानी में डूब जाती है. 

जिसके चलते काफी दिक्कत का सामना करना पडता है. आज हम इस खबर में जानेंगे कि, अगर आपकी गाड़ी बारिश के पानी में डूब जाती है तो आपको कंपनी की तरफ से इसका इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं. हालांकि, आपको भी इस दौरान कुछ बातों का जरूर ध्यान देना है वरना आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है.

भूलकर भी न करें कार का इंजन स्टार्ट

बता दें कि, बाढ़ या बारिश के पानी में डूबी हुई कार को देखकर कई लोग सबसे गाड़ी ऑन करके इंजन स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन तुरंत गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और इसके बाद भी लोग गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. बता दें कि, जब कार पानी में डूबी होती है तो इंजन स्टार्ट करने पर पानी सीधे सिलेंडर के अंदर चला जाता है. 

जिससे इंजन हाइड्रोस्टेटिक लॉक हो जाता है. इंश्योरेंस कंपनियां इसे ड्राइवर की लापरवाही मानती हैं और इसके तहत होने वाले भारी नुकसान का क्लेम तुरंत रिजेक्ट कर देती हैं. इसलिए हमेशा गाड़ी को पानी से बाहर धक्का मारकर या टो करके ही बाहर निकालें.

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तुरंत लें गाड़ी की तस्वीर

बता दें कि, जैसे ही पानी कम हो सबसे पहले मोबाइल से कार की स्थिति की साफ-साफ तस्वीरें और वीडियो बना लें. यह आपके पास सबसे ठोस सबूत होता है कि नुकसान प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है. 

इसके बाद तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें. जब तक कंपनी का सर्वेयर आकर गाड़ी का मुआयना न कर ले तब तक कार को किसी लोकल गैराज में खोलकर रिपेयर कराने की गलती न करें. बिना आधिकारिक परमिशन के खुद काम शुरू कराने पर कंपनी क्लेम पास रिजेक्ट कर सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 11 Jul 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Car Submerged Rain Insurance Claim Hydrostatic Lock Engine Damage Flood Car Repair Tips Engine Protection Add On
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