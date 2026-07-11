बारिश में डूब गई कार तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा इंश्योरेंस

Flood Car Repair Tips: बारिश के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि देश के कई शहरों में पानी भर जाता है. जिससे सड़क पर कार चलाने में दिक्कत होती है. कुछ जगह तो इतनी बारिश हो जाती है कि पुरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं. जिसके चलते कई लोगों को गाड़ी पार्क करने में दिक्कत होती है. वहीं, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि, पार्क की गई गाड़ी ही पानी में डूब जाती है.

जिसके चलते काफी दिक्कत का सामना करना पडता है. आज हम इस खबर में जानेंगे कि, अगर आपकी गाड़ी बारिश के पानी में डूब जाती है तो आपको कंपनी की तरफ से इसका इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं. हालांकि, आपको भी इस दौरान कुछ बातों का जरूर ध्यान देना है वरना आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है.

भूलकर भी न करें कार का इंजन स्टार्ट

बता दें कि, बाढ़ या बारिश के पानी में डूबी हुई कार को देखकर कई लोग सबसे गाड़ी ऑन करके इंजन स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन तुरंत गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और इसके बाद भी लोग गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. बता दें कि, जब कार पानी में डूबी होती है तो इंजन स्टार्ट करने पर पानी सीधे सिलेंडर के अंदर चला जाता है.

जिससे इंजन हाइड्रोस्टेटिक लॉक हो जाता है. इंश्योरेंस कंपनियां इसे ड्राइवर की लापरवाही मानती हैं और इसके तहत होने वाले भारी नुकसान का क्लेम तुरंत रिजेक्ट कर देती हैं. इसलिए हमेशा गाड़ी को पानी से बाहर धक्का मारकर या टो करके ही बाहर निकालें.

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तुरंत लें गाड़ी की तस्वीर

बता दें कि, जैसे ही पानी कम हो सबसे पहले मोबाइल से कार की स्थिति की साफ-साफ तस्वीरें और वीडियो बना लें. यह आपके पास सबसे ठोस सबूत होता है कि नुकसान प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है.

इसके बाद तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें. जब तक कंपनी का सर्वेयर आकर गाड़ी का मुआयना न कर ले तब तक कार को किसी लोकल गैराज में खोलकर रिपेयर कराने की गलती न करें. बिना आधिकारिक परमिशन के खुद काम शुरू कराने पर कंपनी क्लेम पास रिजेक्ट कर सकती है.

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