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Low Run Car Service Time: कम चलने वाली कार को कितने महीने में पड़ती है सर्विस की जरूरत? जान लीजिए काम की बात
कई ऑटो एक्सपर्ट्स यह बताते हैं कि ज्यादातर कार निर्माता कंपनियां 10,000 किलोमीटर या 1 साल जो भी पहले पूरा हो पर सर्विस कराने की सलाह देती है. चाहे गाड़ी ज्यादा चली हो या नहीं.
Low Run Car Service Time: कई बार लोग नई कार खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें कार की परफॉर्मेंस और उसके फीचर्स की ज्यादा जानकारी नहीं होती है. ऐसे में कई लोगों का कई बार यह सवाल भी आता है कि गाड़ी की सर्विस कब करानी चाहिए. दरअसल लोग कई बार यह सोच लेते हैं कि अगर कार ज्यादा नहीं चली तो उसकी सर्विस कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार की सर्विस केवल किलोमीटर के हिसाब से नहीं बल्कि समय के हिसाब से भी जरूरी मानी जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कम चलने वाली कार को कितने महीनों में सर्विस की जरूरत पड़ती है.
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Published at : 12 Jun 2026 02:10 AM (IST)
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