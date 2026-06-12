हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोLow Run Car Service Time: कम चलने वाली कार को कितने महीने में पड़ती है सर्विस की जरूरत? जान लीजिए काम की बात

Low Run Car Service Time: कम चलने वाली कार को कितने महीने में पड़ती है सर्विस की जरूरत? जान लीजिए काम की बात

कई ऑटो एक्सपर्ट्स यह बताते हैं कि ज्यादातर कार निर्माता कंपनियां 10,000 किलोमीटर या 1 साल जो भी पहले पूरा हो पर सर्विस कराने की सलाह देती है. चाहे गाड़ी ज्यादा चली हो या नहीं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 12 Jun 2026 02:10 AM (IST)
कई ऑटो एक्सपर्ट्स यह बताते हैं कि ज्यादातर कार निर्माता कंपनियां 10,000 किलोमीटर या 1 साल जो भी पहले पूरा हो पर सर्विस कराने की सलाह देती है. चाहे गाड़ी ज्यादा चली हो या नहीं.

Low Run Car Service Time: कई बार लोग नई कार खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें कार की परफॉर्मेंस और उसके फीचर्स की ज्यादा जानकारी नहीं होती है. ऐसे में कई लोगों का कई बार यह सवाल भी आता है कि गाड़ी की सर्विस कब करानी चाहिए. दरअसल लोग कई बार यह सोच लेते हैं कि अगर कार ज्यादा नहीं चली तो उसकी सर्विस कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कार की सर्विस केवल किलोमीटर के हिसाब से नहीं बल्कि समय के हिसाब से भी जरूरी मानी जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कम चलने वाली कार को कितने महीनों में सर्विस की जरूरत पड़ती है.

1/6
कई ऑटो एक्सपर्ट्स यह बताते हैं कि ज्यादातर कार निर्माता कंपनियां 10,000 किलोमीटर या 1 साल जो भी पहले पूरा हो पर सर्विस कराने की सलाह देती है. चाहे गाड़ी ज्यादा चली हो या नहीं.
कई ऑटो एक्सपर्ट्स यह बताते हैं कि ज्यादातर कार निर्माता कंपनियां 10,000 किलोमीटर या 1 साल जो भी पहले पूरा हो पर सर्विस कराने की सलाह देती है. चाहे गाड़ी ज्यादा चली हो या नहीं.
2/6
दरअसल भले ही कार खड़ी रहे, लेकिन समय के साथ इंजन ऑयल अपनी क्वालिटी खोने लगता है, एयर फिल्टर में धूल जमा हो सकती है, बैटरी की क्षमता घट सकती है और ब्रेक ऑयल व कूलेंट का प्रभाव भी कम होने लगता है. इसलिए कम इस्तेमाल होने वाली कार को भी नियमित सर्विस की जरूरत पड़ती है.
दरअसल भले ही कार खड़ी रहे, लेकिन समय के साथ इंजन ऑयल अपनी क्वालिटी खोने लगता है, एयर फिल्टर में धूल जमा हो सकती है, बैटरी की क्षमता घट सकती है और ब्रेक ऑयल व कूलेंट का प्रभाव भी कम होने लगता है. इसलिए कम इस्तेमाल होने वाली कार को भी नियमित सर्विस की जरूरत पड़ती है.
Published at : 12 Jun 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Car Service Car Servicing Low Run Car Service Less Used Car Service

ऑटो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
लग्जरी केबिन के साथ शानदार रेंज, कंपनी इस तारीख को लॉन्च करने जा रही Tata Sierra EV
लग्जरी केबिन के साथ शानदार रेंज, कंपनी इस तारीख को लॉन्च करने जा रही Tata Sierra EV
ऑटो
Maruti Swift को फीचर्स के मामले में टक्कर देती है Tata Tiago, कौन-से 5 फीचर्स बनाते हैं खास?
Maruti Swift को फीचर्स के मामले में टक्कर देती है Tata Tiago, कौन-से 5 फीचर्स बनाते हैं खास?
ऑटो
2026 में डीजल कार खरीदना फायदे का सौदा या नुकसान का? समझ लें हर एक बात
2026 में डीजल कार खरीदना फायदे का सौदा या नुकसान का? समझ लें हर एक बात
ऑटो
क्या गंगा एक्सप्रेसवे पर चलता है फास्टैग का एनुअल पास? सफर करने से पहले जानें हकीकत
क्या गंगा एक्सप्रेसवे पर चलता है फास्टैग का एनुअल पास? सफर करने से पहले जानें हकीकत
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच इंसाफ मांगता सूर्य चौहान मर्डर केस
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
राजस्थान
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
बॉलीवुड
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
क्रिकेट
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
इंडिया
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
बिहार
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget