दरअसल भले ही कार खड़ी रहे, लेकिन समय के साथ इंजन ऑयल अपनी क्वालिटी खोने लगता है, एयर फिल्टर में धूल जमा हो सकती है, बैटरी की क्षमता घट सकती है और ब्रेक ऑयल व कूलेंट का प्रभाव भी कम होने लगता है. इसलिए कम इस्तेमाल होने वाली कार को भी नियमित सर्विस की जरूरत पड़ती है.