Hyundai ने 96 हजार से ज्यादा गाड़ियों के लिए किया रिकॉल, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला?

कार कंपनियां समय-समय पर अपनी गाड़ियों में किसी तकनीकी खराबी का पता चलने पर उन्हें रिकॉल करती हैं, ताकि लोगों की सेफ्टी से कोई समझौता न हो. इसी कड़ी में Hyundai ने अमेरिका में अपनी 96 हजार से ज्यादा Tucson SUV को वापस बुलाने का फैसला किया है. कंपनी के मुताबिक, इन गाड़ियों में इंस्ट्रूमेंट पैनल से जुड़ी एक सॉफ्टवेयर समस्या सामने आई है. इस खराबी की वजह से ड्राइवर को कार से जुड़ी जरूरी जानकारी सही तरीके से दिखाई नहीं दे सकती, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है.

यह रिकॉल अमेरिका में बेची गई कुछ 2025 और 2026 मॉडल Hyundai Tucson, Tucson Hybrid और Tucson Plug-in Hybrid गाड़ियों के लिए जारी किया गया है. अमेरिकी सड़क सुरक्षा एजेंसी (NHTSA) के मुताबिक, सॉफ्टवेयर में गडड़ी होने पर इंस्ट्रूमेंट पैनल अचानक बंद हो सकता है या सही तरीके से काम नहीं कर सकता. ऐसी स्थिति में स्पीड, वॉर्निंग लाइट्स और दूसरी जरूरी जानकारी ड्राइवर को दिखाई नहीं देगी, जिससे कार चलाते समय जोखिम बढ़ सकता है.

ग्राहकों को खर्च करने की जरूरत नहीं

Hyundai ने कहा है कि इस समस्या को ठीक करने के लिए ग्राहकों को कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा. कंपनी सभी प्रभावित गाड़ियों का सॉफ्टवेयर फ्री में अपडेट करेगी. यह अपडेट दो तरीकों से किया जा सकेगा. जिन गाड़ियों में ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट की सुविधा है, उनमें सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा. वहीं, बाकी कार मालिक अपने नजदीकी Hyundai डीलरशिप पर जाकर भी फ्री में यह अपडेट करवा सकते हैं.

फिलहाल यह रिकॉल केवल अमेरिकी बाजार के लिए जारी किया गया है. भारत में बिकने वाली Hyundai Tucson या अन्य Hyundai मॉडल इस रिकॉल का हिस्सा नहीं हैं. इसलिए भारतीय ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. अगर भविष्य में भारत में भी किसी मॉडल के लिए ऐसा रिकॉल जारी किया जाता है तो कंपनी अपने ग्राहकों को आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी देगी.

क्यों की जाती है गाड़ी रिकॉल?

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिकॉल एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है. जब किसी गाड़ी में तकनीकी या सुरक्षा से जुड़ी कोई कमी सामने आती है तो कंपनियां उसे ठीक करने के लिए गाड़ियों को वापस बुलाती हैं. इसका उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका को कम करना होता है. Hyundai का यह कदम भी इसी दिशा में उठाया गया है, ताकि प्रभावित गाड़ियों की समस्या समय रहते दूर की जा सके.

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