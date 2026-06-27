पेट्रोल में सबसे ज्यादा माइलेज देती हैं ये कारें, एक तो कई साल से है टॉप पर

Best Mileage Petrol Cars: भारत में बढ़ते पेट्रोल की कीमतों के बीच लोग अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों की तरफ रुझान बढ़ रहा है. लेकिन इसके बाद भी जब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच जब भी कोई नई कार खरीदने की सोचता है. तो सबसे पहला ख्याल माइलेज का ही आता है. अच्छी बात यह है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अब पेट्रोल इंजन को इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया है कि पेट्रोल कारें भी डीजल जैसा माइलेज निकालने लगी हैं.

अगर आप भी इस साल अपने लिए एक सुपर एफिशिएंट कार ढूंढ रहे हैं तो भारतीय बाजार में कुछ ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जो आपकी जेब पर बिल्कुल बोझ नहीं बनने देंगी. तो चलिए जानतें हैं कि, कौन से पेट्रोल गाड़ियां हैं जो बेहद ही शानदार माइलेज देतें हैं.

मारुति सुजुकी सेलेरियो देती है शानदार माइलेज

बता दें कि, इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम मारुति सुजुकी सेलेरियो का है. जो कई सालों से माइलेज के मामले में टॉप पर बनी हुई है. इसका 1.0 लीटर का नेक्स्ट-जेन K-सीरीज इंजन पेट्रोल पर लगभग 26.68 km/l का दमदार माइलेज देता है.

हल्के वजन और आइडल स्टार्ट-स्टॉप जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बदौलत यह कार भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक में भी पेट्रोल की हर बूंद का पूरा हिसाब रखती है. अगर आपका डेली रनिंग का बजट टाइट है तो यह हैचबैक आज भी देश की सबसे किफायती पेट्रोल वाली कार बनी हुई है.

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मारुति स्विफ्ट और वैगनआर भी है लिस्ट में

जब भी माइलेज की रेस की बात होती है तो मारुति की ही दो और गाड़ियां सेलेरियो को कड़ी टक्कर देती हैं. नई जनरेशन वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट अपने नए इंजन के साथ करीब 25.75 km/l का माइलेज देती है.

जो लुक और माइलेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. वहीं सबकी पसंदीदा टॉल बॉय वैगनआर भी अपने 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 25.19 किमी/लीटर का एवरेज आसानी से निकाल लेती है. ये दोनों कारें फैमिली के लिए बेहतरीन स्पेस और काफी किफायती हैं और ही दोनों चीजें एक साथ ऑफर करती हैं.

ये हैं बड़ी एसयूवी देती हैं शानदार माइलेज

अगर आपको लगता है कि सिर्फ छोटी हैचबैक कारें ही अच्छा माइलेज दे सकती हैं. तो आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली एसयूवी पर नजर डालनी चाहिए. मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर जैसी मिड-साइज एसयूवी अपनी हाइब्रिड तकनीक के कारण पेट्रोल पर लगभग 27.97 km/l का माइलेज क्लेम करती हैं.

इनमें लगी बैटरी और पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन शहर के ट्रैफिक में गाड़ी को ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोड पर चलाता है. जिससे बड़ी एसयूवी होने के बाद भी इनका फ्यूल बिल बेहद कम आता है.

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