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Reserve Fuel Effects On Bike: रिजर्व में बाइक चलाने से क्या खराब हो जाता है इंजन, जानें किस पार्ट पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर?
सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिजर्व कोई अलग टैंक नहीं होता. यह उसी फ्यूल टैंक का हिस्सा होता है, जो तब इस्तेमाल में आता है जब टैंक में पेट्रोल का स्तर एक निश्चित सीमा से नीचे पहुंच जाता है.
Reserve Fuel Effects On Bike: देश में बड़ी संख्या में लोग रोजाना आने-जाने के लिए बाइक और स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं. बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच कई राइडर्स फ्यूल भरवाने में देरी करते हैं और बाइक को लंबे समय तक रिजर्व मोड में चलाते रहते हैं. कई लोगों को लगता है कि रिजर्व में बाइक चलाना सामान्य बात है और इससे कोई नुकसान नहीं होता. हालांकि ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिजर्व फ्यूल का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी के लिए किया जाना चाहिए. अगर लगातार बाइक को रिजर्व पर चलाया जाए तो इसका असर इंजन और फ्यूल सिस्टम के कई हिस्सों पर भी पड़ सकता है.
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Published at : 20 Jun 2026 09:26 PM (IST)
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