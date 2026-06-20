सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिजर्व कोई अलग टैंक नहीं होता. यह उसी फ्यूल टैंक का हिस्सा होता है, जो तब इस्तेमाल में आता है जब टैंक में पेट्रोल का स्तर एक निश्चित सीमा से नीचे पहुंच जाता है. आमतौर पर ज्यादातर बाइक्स में 1 लीटर से 2.5 लीटर तक फ्यूल रिजर्व में बचा रहता है.