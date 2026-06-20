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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोReserve Fuel Effects On Bike: रिजर्व में बाइक चलाने से क्या खराब हो जाता है इंजन, जानें किस पार्ट पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर?

Reserve Fuel Effects On Bike: रिजर्व में बाइक चलाने से क्या खराब हो जाता है इंजन, जानें किस पार्ट पर पड़ता है सबसे ज्यादा असर?

सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिजर्व कोई अलग टैंक नहीं होता. यह उसी फ्यूल टैंक का हिस्सा होता है, जो तब इस्तेमाल में आता है जब टैंक में पेट्रोल का स्तर एक निश्चित सीमा से नीचे पहुंच जाता है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Jun 2026 09:26 PM (IST)
सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिजर्व कोई अलग टैंक नहीं होता. यह उसी फ्यूल टैंक का हिस्सा होता है, जो तब इस्तेमाल में आता है जब टैंक में पेट्रोल का स्तर एक निश्चित सीमा से नीचे पहुंच जाता है.

Reserve Fuel Effects On Bike: देश में बड़ी संख्या में लोग रोजाना आने-जाने के लिए बाइक और स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं. बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच कई राइडर्स फ्यूल भरवाने में देरी करते हैं और बाइक को लंबे समय तक रिजर्व मोड में चलाते रहते हैं. कई लोगों को लगता है कि रिजर्व में बाइक चलाना सामान्य बात है और इससे कोई नुकसान नहीं होता. हालांकि ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिजर्व फ्यूल का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी के लिए किया जाना चाहिए. अगर लगातार बाइक को रिजर्व पर चलाया जाए तो इसका असर इंजन और फ्यूल सिस्टम के कई हिस्सों पर भी पड़ सकता है.

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सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिजर्व कोई अलग टैंक नहीं होता. यह उसी फ्यूल टैंक का हिस्सा होता है, जो तब इस्तेमाल में आता है जब टैंक में पेट्रोल का स्तर एक निश्चित सीमा से नीचे पहुंच जाता है. आमतौर पर ज्यादातर बाइक्स में 1 लीटर से 2.5 लीटर तक फ्यूल रिजर्व में बचा रहता है. 
सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिजर्व कोई अलग टैंक नहीं होता. यह उसी फ्यूल टैंक का हिस्सा होता है, जो तब इस्तेमाल में आता है जब टैंक में पेट्रोल का स्तर एक निश्चित सीमा से नीचे पहुंच जाता है. आमतौर पर ज्यादातर बाइक्स में 1 लीटर से 2.5 लीटर तक फ्यूल रिजर्व में बचा रहता है. 
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इस व्यवस्था का मकसद केवल इतना होता है कि राइडर नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सके और रास्ते में बाइक बंद न हो. इसलिए रिजर्व फ्यूल को हमेशा इमरजेंसी ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल करनी की सलाह दी जाती है.
इस व्यवस्था का मकसद केवल इतना होता है कि राइडर नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सके और रास्ते में बाइक बंद न हो. इसलिए रिजर्व फ्यूल को हमेशा इमरजेंसी ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल करनी की सलाह दी जाती है.
Published at : 20 Jun 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Bike Running On Reserve Fuel Reserve Fuel Effects On Bike Fuel Pump Damage Risk Motorcycle Reserve Mode

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