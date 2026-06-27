राम मंदिर मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से कहा, '1 महीने पहले ही लगी थी नौकरी'

अयोध्या के राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले की एसआईटी जांच कर रही है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इस बीच पता चला है कि चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव का घर अगल बगल है. एबीपी न्यूज़ की टीम जब दोनों के घर पहुंची तो मनीष यादव की बहन घर पर मिलीं.

कैमरे के सामने तो उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन पर्दे के पीछे उसने बताया कि मनीष यादव की राम मंदिर में नौकरी करीब 1 महीने पहले ही लगी थी. उन्होंने ये भी कहा कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है. हालांकि उसने ये नहीं बताया कि नौकरी पर किसने रखवाया. बहन ने बताया कि उसका भाई BA में था.

आरोपी टिन्नू यादव के परिवार ने क्या कहा?

वहीं इसी दौरान एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर टिन्नू यादव का परिवार भी कैप्चर हुआ लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की. परिवार ने सिर्फ इतना कहा कि हमें फंसा दिया गया है. आप राम जन्मभूमि ट्रस्ट से पता कर लीजिए.

आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत

बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद यूपी की योगी सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. इस मामले में गुरुवार (25 जून) देर रात को 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी. उन्हें विशेष रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया, जहां से 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

गिरफ्तार आरोपियों में कौन-कौन शामिल?

अभियोजन अधिकारी के सी वर्मा के मुताबिक जांच के दौरान अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद किए जा चुके हैं. गिरफ्तार आरोपियों में टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव के अलावा अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, करुणेश पांडेय, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं. ये सभी राम मंदिर दान में मिली कैश राशि और कीमती सामान की गणना की प्रक्रिया से जुड़े थे.

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