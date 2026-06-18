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Car Mileage in Summer: क्या बारिश के मुकाबले गर्मी में ज्यादा पेट्रोल पीती हैं गाड़ियां, इस दावे में कितनी सच्चाई?
गर्मी के मौसम में एसी के ज्यादा इस्तेमाल, पेट्रोल के वाष्पीकरण और टायर प्रेशर में बदलाव के कारण गाड़ियों का माइलेज प्रभावित हो सकता है. जानिए बारिश और गर्मी के मौसम में फ्यूल खपत का अंतर.
गर्मी का मौसम आते ही सड़कों पर एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि गाड़ियां इस मौसम में ज्यादा पेट्रोल पी जाती हैं. कई लोग इस बात को सिर्फ अफवाह समझते हैं, तो कुछ इसे पूरी तरह सच मान लेते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि इस दावे में कुछ हद तक सच्चाई जरूर छिपी है, बस इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी है. आज जानते हैं कि क्या वाकई गर्मी के मौसम में गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, और बारिश के मुकाबले इसमें कितना फर्क पड़ता है.
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Published at : 18 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
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