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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Mileage in Summer: क्या बारिश के मुकाबले गर्मी में ज्यादा पेट्रोल पीती हैं गाड़ियां, इस दावे में कितनी सच्चाई?

Car Mileage in Summer: क्या बारिश के मुकाबले गर्मी में ज्यादा पेट्रोल पीती हैं गाड़ियां, इस दावे में कितनी सच्चाई?

गर्मी के मौसम में एसी के ज्यादा इस्तेमाल, पेट्रोल के वाष्पीकरण और टायर प्रेशर में बदलाव के कारण गाड़ियों का माइलेज प्रभावित हो सकता है. जानिए बारिश और गर्मी के मौसम में फ्यूल खपत का अंतर.

Reported By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Jun 2026 10:10 AM (IST)
गर्मी के मौसम में एसी के ज्यादा इस्तेमाल, पेट्रोल के वाष्पीकरण और टायर प्रेशर में बदलाव के कारण गाड़ियों का माइलेज प्रभावित हो सकता है. जानिए बारिश और गर्मी के मौसम में फ्यूल खपत का अंतर.

गर्मी का मौसम आते ही सड़कों पर एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि गाड़ियां इस मौसम में ज्यादा पेट्रोल पी जाती हैं. कई लोग इस बात को सिर्फ अफवाह समझते हैं, तो कुछ इसे पूरी तरह सच मान लेते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि इस दावे में कुछ हद तक सच्चाई जरूर छिपी है, बस इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी है. आज जानते हैं कि क्या वाकई गर्मी के मौसम में गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, और बारिश के मुकाबले इसमें कितना फर्क पड़ता है.

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सबसे पहली और बड़ी वजह है एसी का इस्तेमाल. जब बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, तब बिना एसी के सफर करना काफी मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में लगातार एसी चलाना मजबूरी बन जाता है. गर्मी में एसी का कंप्रेसर ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसे बाहर की भारी गर्मी के मुकाबले केबिन को ठंडा रखना होता है, और यही एक्स्ट्रा लोड इंजन पर पड़ता है, जिससे पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. यही वजह है कि गर्मी के मौसम में गाड़ी का माइलेज सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा कम महसूस होता है.
सबसे पहली और बड़ी वजह है एसी का इस्तेमाल. जब बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, तब बिना एसी के सफर करना काफी मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में लगातार एसी चलाना मजबूरी बन जाता है. गर्मी में एसी का कंप्रेसर ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसे बाहर की भारी गर्मी के मुकाबले केबिन को ठंडा रखना होता है, और यही एक्स्ट्रा लोड इंजन पर पड़ता है, जिससे पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. यही वजह है कि गर्मी के मौसम में गाड़ी का माइलेज सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़ा कम महसूस होता है.
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दूसरी वजह है फ्यूल के वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से जुड़ी. गर्मी के दिनों में अक्सर वाहन ज्यादा पेट्रोल पीना शुरू कर देते हैं और पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर गाड़ी को धूप में पार्क किया जाए, तो टैंक के अंदर मौजूद पेट्रोल गर्मी से वाष्पित होने लगता है, जिससे टैंक में पेट्रोल की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है. इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि गर्मी के मौसम में गाड़ी को छांव में पार्क करना चाहिए, ताकि न सिर्फ केबिन ज्यादा गर्म होने से बचे, बल्कि फ्यूल की बर्बादी भी रुक सके.
दूसरी वजह है फ्यूल के वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से जुड़ी. गर्मी के दिनों में अक्सर वाहन ज्यादा पेट्रोल पीना शुरू कर देते हैं और पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर गाड़ी को धूप में पार्क किया जाए, तो टैंक के अंदर मौजूद पेट्रोल गर्मी से वाष्पित होने लगता है, जिससे टैंक में पेट्रोल की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है. इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि गर्मी के मौसम में गाड़ी को छांव में पार्क करना चाहिए, ताकि न सिर्फ केबिन ज्यादा गर्म होने से बचे, बल्कि फ्यूल की बर्बादी भी रुक सके.
Published at : 18 Jun 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Car Mileage In Summer Fuel Consumption In Hot Weather Rainy Season Car Mileage Summer Vs Rainy Season Mileage

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