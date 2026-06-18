दूसरी वजह है फ्यूल के वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से जुड़ी. गर्मी के दिनों में अक्सर वाहन ज्यादा पेट्रोल पीना शुरू कर देते हैं और पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर गाड़ी को धूप में पार्क किया जाए, तो टैंक के अंदर मौजूद पेट्रोल गर्मी से वाष्पित होने लगता है, जिससे टैंक में पेट्रोल की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाती है. इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि गर्मी के मौसम में गाड़ी को छांव में पार्क करना चाहिए, ताकि न सिर्फ केबिन ज्यादा गर्म होने से बचे, बल्कि फ्यूल की बर्बादी भी रुक सके.