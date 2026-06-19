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बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
बाइक के साइलेंसर से निकलने वाला काला धुआं इंजन में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. अगर समय रहते इसकी वजह का पता लगाकर समस्या को ठीक नहीं कराया गया तो इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है.
Smoke From Bike: देश में रोजाना करोड़ों लोग सफर के लिए बाइक और स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं. टू व्हीलर लोगों की जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन इन्हें लंबे समय तक सही हालत में बनाए रखने के लिए इनकी समय-समय पर सर्विस कराना भी बहुत जरूरी होता है. कई बार बाइक चलाते समय साइलेंसर से काले रंग का धुआं निकलने लगता है. वहीं ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल समझकर कर छोड़ देते हैं. लेकिन यह धुंआ नॉर्मल नहीं होता है, बल्कि आपकी बाइक की हेल्थ की जानकारी देता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की बाइक के साइलेंसर से काला धुआं निकल रहा तो बाइक की कौनसी चीज खराब हो सकती है.
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Published at : 19 Jun 2026 10:20 AM (IST)
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