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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोबाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज

बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज

बाइक के साइलेंसर से निकलने वाला काला धुआं इंजन में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. अगर समय रहते इसकी वजह का पता लगाकर समस्या को ठीक नहीं कराया गया तो इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Jun 2026 10:20 AM (IST)
बाइक के साइलेंसर से निकलने वाला काला धुआं इंजन में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. अगर समय रहते इसकी वजह का पता लगाकर समस्या को ठीक नहीं कराया गया तो इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है.

Smoke From Bike: देश में रोजाना करोड़ों लोग सफर के लिए बाइक और स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं. टू व्हीलर लोगों की जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन इन्हें लंबे समय तक सही हालत में बनाए रखने के लिए इनकी समय-समय पर सर्विस कराना भी बहुत जरूरी होता है. कई बार बाइक चलाते समय साइलेंसर से काले रंग का धुआं निकलने लगता है. वहीं ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल समझकर कर छोड़ देते हैं. लेकिन यह धुंआ नॉर्मल नहीं होता है, बल्कि आपकी बाइक की हेल्थ की जानकारी देता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की बाइक के साइलेंसर से काला धुआं निकल रहा तो बाइक की कौनसी चीज खराब हो सकती है.

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दरअसल बाइक के साइलेंसर से निकलने वाला काला धुआं इंजन में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. अगर समय रहते इसकी वजह का पता लगाकर समस्या को ठीक नहीं कराया गया तो इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और बड़े खर्च का सामना भी करना पड़ सकता है.
दरअसल बाइक के साइलेंसर से निकलने वाला काला धुआं इंजन में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. अगर समय रहते इसकी वजह का पता लगाकर समस्या को ठीक नहीं कराया गया तो इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और बड़े खर्च का सामना भी करना पड़ सकता है.
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बाइक इंजन में ईंधन और हवा का एक तय अनुपात होता है, जब यह संतुलन बिगड़ जाता है और इंजन में हवा की तुलना में ज्यादा फ्यूल पहुंचने लगता है, तो पेट्रोल पूरी तरह नहीं जल पाता. ऐसी स्थिति को रिच फ्यूल मिक्सचर कहा जाता है. अधूरा जला हुआ ईंधन काले धुएं के रूप में साइलेंसर से बाहर निकलता है.
बाइक इंजन में ईंधन और हवा का एक तय अनुपात होता है, जब यह संतुलन बिगड़ जाता है और इंजन में हवा की तुलना में ज्यादा फ्यूल पहुंचने लगता है, तो पेट्रोल पूरी तरह नहीं जल पाता. ऐसी स्थिति को रिच फ्यूल मिक्सचर कहा जाता है. अधूरा जला हुआ ईंधन काले धुएं के रूप में साइलेंसर से बाहर निकलता है.
Published at : 19 Jun 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Auto Auto Tips Bike Mileage Silencer Smoke From Bike

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