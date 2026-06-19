बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज

बाइक इंजन में ईंधन और हवा का एक तय अनुपात होता है, जब यह संतुलन बिगड़ जाता है और इंजन में हवा की तुलना में ज्यादा फ्यूल पहुंचने लगता है, तो पेट्रोल पूरी तरह नहीं जल पाता. ऐसी स्थिति को रिच फ्यूल मिक्सचर कहा जाता है. अधूरा जला हुआ ईंधन काले धुएं के रूप में साइलेंसर से बाहर निकलता है.