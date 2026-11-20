Tata Tiago: हमारे देश में इन दिनों SUV गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है. जिसने ऑटोमोबाइल मार्केट को हैरान कर दिया है. दरअसल टाटा मोटर्स की एंट्री-लेवल हैचबैक टाटा टियागो ने बिक्री के मामले में शानदार प्रदर्शन करते हुए तहलका मचा दिया है.

क्योंकि साल 2026 के पहले 10 महीनों के सेल्स आंकड़ों के मुताबिक 4.76 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत वाली इस छोटी कार को 70,555 ग्राहकों ने खरीदा है. जिसके चलते टियागो सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक बन गई है.

सभी को बिक्री में पछाड़ा

आपको बता दें कि जनवरी से अक्टूबर 2026 के दौरान टियागो की औसतन हर महीने 7,055 यूनिट्स की बिक्री हुई है. खास बात यह है कि इस छोटी हैचबैक ने बिक्री के मामले में टाटा के कई बड़े और पॉपुलर मॉडल्स जैसे नई सिएरा, हैरियर, अल्ट्रोज, कर्व और सफारी को भी पीछे छोड़ दिया है.

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पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक तीनों विकल्पों में उपलब्ध

जानकारी दें दे कि टाटा टियागो की सबसे बड़ी ताकत इसकी किफायती कीमत और मल्टी-पावरट्रेन ऑप्शन हैं. ग्राहक इसे अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल, ट्विन-सिलेंडर सीएनजी और इलेक्ट्रिक अवतार में खरीद सकते हैं और यह तीनों ही केटेगरी में कंपनी की सबसे सस्ती कार है.

मिलता है 1.2-लीटर इंजन

बता दें कि टियागो में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है. जो पेट्रोल मोड में 86hp और CNG मोड में 75.5hp की पावर जनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन हैं.

साथ ही 2026 टियागो CNG AMT में सेगमेंट-फर्स्ट पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं. माइलेज के मामले में पेट्रोल वेरिएंट 20.09 km/l और CNG वेरिएंट 28.06 km/kg तक का शानदार माइलेज देता है.

6 एयरबैग की सुरक्षा

जानकारी दें दे कि कम कीमत के बाद भी गाड़ी के किसी भी फीचर्स में कोई समझौता नहीं किया गया है. क्योंकि इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो व एपल कारप्ले, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर एसी वेंट्स और क्रूज कंट्रोल मिलता है. सेफ्टी के लिए कार में 6 एयरबैग, ESC, 360-डिग्री कैमरा और ABS के साथ EBD जैसी खूबियां शामिल हैं.

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