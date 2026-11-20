प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की और उनकी मां सावित्री देवी के निधन पर शोक व्यक्त की. सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित उनके पैतृक गांव में हो गया. सावित्री देवी लंबे वक्त से बीमार चल रही थीं और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही पहचान पा रही थीं, लेकिन शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को उन्होंने अंतिम सांस ली.

सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के निधन के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी से लेकर BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संवेदना व्यक्त की है.

मां के जाने से होने वाली जीवन के क्षति की भरपाई संभव नहीं- अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X प्लेटफॉर्म पर अपने आधिकारिक हैंडल से एक पोस्ट साझा कर सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर दुख जताया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी श्रीमती सावित्री देवी का निधन अत्यंत दुःखद है. मां का जाना जीवन की वह क्षति है, जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होती.'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी का निधन अत्यंत दुःखद है। माँ का जाना जीवन की वह क्षति है, जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं होती। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएँ योगी जी और समस्त शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति शांति शांति — Amit Shah (@AmitShah) November 20, 2026

उन्होंने कहा, 'दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं सीएम योगी और समस्त शोक संतप्त परिवार के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. ऊं शांति शांति शांति.’

मां का साथ जीवन का सबसे बड़ा संबल होता है- जेपी नड्डा

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने X पोस्ट में दुख जताते हुए लिखा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी के स्वर्गवास का समाचार अत्यंत दुःखद है. मां का साथ जीवन का सबसे बड़ा संबल होता है. जीवन के किसी भी पड़ाव पर मां का बिछड़ना हृदय को भीतर तक झकझोर देने वाला ऐसा दुःख है, जिसकी पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती. इस शोक की घड़ी में मेरी संवेदनाएं योगी आदित्यनाथ और उनके परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. ऊं शांति शांति शांति.’

शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी ने भी जताया दुख

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने X पोस्ट में लिखा, ‘उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी के देवलोकगमन का समाचार अत्यंत दुःखद है. इस दुःखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं सीएम योगी एवं समस्त शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. मां की सन्निधि जीवन का सबसे पवित्र संबल होता है. उनका वात्सल्य, संस्कार और जीवनमूल्य संतान के अंतर्मन में आजीवन विद्यमान रहते हैं. प्रभु श्रीराम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें. ऊं शांति!’

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के देवलोकगमन का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस दुःखद घड़ी में मेरी संवेदनाएँ योगी जी एवं समस्त शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। माँ की सन्निधि जीवन का सबसे पवित्र संबल होता है। उनका वात्सल्य, संस्कार और जीवनमूल्य संतान के अंतर्मन में आजीवन विद्यमान रहते हैं। प्रभु श्रीराम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। ॐ शांति! — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 20, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। इस दुःखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं श्री योगी जी एवं समस्त शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ॐ शांति — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 20, 2026

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने X पोस्ट में कहा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि. इस दुःखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं सीएम योगी जी और समस्त शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. ॐ शांति.’

दिवंगत पुण्यात्मा की शांति के लिए नितिन नवीन ने की प्रार्थना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की पूज्य माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है। माँ का साया जीवन का बहुत बड़ा संबल होता है। उनके जाने से उपजे दुःख को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा योगी आदित्यनाथ जी एवं समस्त शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति! — Nitin Nabin (@NitinNabin) November 20, 2026

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एक्स पोस्ट साझा कर दुख जाहिर किया है. उन्होंने लिखा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताजी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है. मां का साया जीवन का बहुत बड़ा संबल होता है. उनके जाने से उपजे दुःख को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और योगी आदित्यनाथ एवं समस्त शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति!’

अखिलेश यादव ने दी विनम्र श्रद्धांजलि

उप्र के मुख्यमंत्री जी की पूज्य माता जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 20, 2026

इसके अलावा, विपक्षी सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ने सीएम योगी की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने X पोस्ट में कहा, ‘उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माता के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. विनम्र श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं. शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं.’

CM योगी की मां के निधन पर सांसद रवि किशन ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से BJP सांसद रवि किशन ने भी CM योगी की मां के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने X पोस्ट में कहा, ‘परम पूज्य महाराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूज्य माताश्री के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. मां केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि जीवन की प्रथम गुरु, संस्कारों की जननी और त्याग, तपस्या एवं वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति होती हैं. पूज्य माताश्री का जीवन जिस सादगी, धैर्य, त्याग और उच्च संस्कारों से परिपूर्ण रहा, वह सदैव स्मरणीय रहेगा. उत्तर प्रदेश की पावन धरती को परम पूज्य महाराज जैसे तेजस्वी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ एवं राष्ट्र और समाज की सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व का गौरव प्रदान करने वाली ऐसी महान मां का मातृत्व नमन और वंदन के योग्य है.’

परम पूज्य महाराज जी की पूज्य माताश्री के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं, बल्कि जीवन की प्रथम गुरु, संस्कारों की जननी और त्याग, तपस्या एवं वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति होती हैं। पूज्य माताश्री का जीवन जिस सादगी, धैर्य, त्याग और उच्च संस्कारों से परिपूर्ण रहा, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। उत्तर प्रदेश की पावन धरती को परम पूज्य महाराज जी जैसे तेजस्वी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ एवं राष्ट्र और समाज की सेवा के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व का गौरव प्रदान करने वाली ऐसी महान माँ का मातृत्व नमन एवं वंदन के योग्य है। उनके द्वारा दिए गए संस्कार, आदर्श और जीवन-मूल्य सदैव समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी शोक संवेदनाएँ परम पूज्य महाराज जी एवं समस्त शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा परम पूज्य महाराज जी सहित समस्त परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। — Ravi Kishan (@ravikishann) November 20, 2026

उन्होंने कहा, ‘उनके द्वारा दिए गए संस्कार, आदर्श और जीवन-मूल्य सदैव समाज को प्रेरणा देते रहेंगे. इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी शोक संवेदनाएं परम पूज्य महाराज और समस्त शोकाकुल परिवार के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और परम पूज्य महाराज सहित समस्त परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.’

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