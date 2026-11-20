चीन के शेजझेन में 19 नवंबर को दुनिया के तीन ताकतवर देश यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई त्रिपक्षीय शिखर वार्ता हुई.. इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर थी. भारतीय विदेश मंत्रालय ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस त्रिपक्षीय बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि हमने APEC के तीन सदस्य देशों के बीच हुई इस बैठक पर ध्यान दिया है. हम इस बैठक के ठोस नतीजों के बारे में पूरी जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम अपना आंकलन दे सकें. बस, हमें यही कहना है.

इसके साथ ही, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की विदेश नीति को लेकर रुख साफ किया है. उन्होंने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते, कतर में जेल की सजा काट रहे भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे, बांग्लादेश से संबंध, रोहिंग्या समस्या, मलेशिया, मनीला में हुए आसियान समिट और मनीला में हुए शिखर सम्मेलन पर अपना पक्ष रखा है.

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा "भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता, जिस पर कुछ समय पहले हस्ताक्षर किए गए थे, उसका उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के लिए अधिक अवसर पैदा करना है. इसमें निर्यात बढ़ाना, आर्थिक मौके पैदा करना, व्यापार को बढ़ावा देना और निवेश बढ़ाना शामिल है. हम इसी की उम्मीद कर रहे हैं. इससे युवाओं, किसानों, निर्यातकों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए अपार अवसर पैदा होंगे."

कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी अस्पताल में भर्ती

कतर में जेल की सजा काट रहे भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी के अस्पताल में भर्ती होने पर, कहा "हमने उनकी खैरियत जानने के लिए कतर के अधिकारियों से संपर्क किया है. हमने उनसे यह भी कहा है कि अगर उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल की जरूरत है, तो वह उन्हें मिलनी चाहिए. हमें यह भी पता चला है कि उन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और हम उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं. हम कमांडर तिवारी के लिए हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ कतर के अधिकारियों के भी संपर्क में हैं."

नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

नेपाल के प्रधानमंत्री 22 और 23 तारीख को भारत के दौरे पर आ रहे हैं. यह उनकी राजकीय यात्रा होगी. इसकी जानकारी देते हुए MEA ने बताया कि "यात्रा के दौरान,उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा. वे हमारे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे. चूंकि यह रिश्ता कई पहलुओं वाला है, इसलिए कई अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी, जिसमें हमारी विकास साझेदारी, आर्थिक साझेदारी और अन्य क्षेत्र शामिल हैं. हम आपको इस बारे में अपडेट देते रहेंगे.

भारत-बांग्लादेश संबंध

बांग्लादेश के साथ संबंधों के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि "भारत -बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) एक स्थापित तंत्र है, जिसके जरिए गंगा सहित सीमा पार की नदियों से जुड़े सभी जल-संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है. भारत सरकार बांग्लादेश के साथ एक रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही भारत के हितों की रक्षा करने के लिए भी संकल्पित है."

रोहिंग्या

रोहिंग्याओं को लेकर चल रहे मुद्दे पर MEA ने कहा "भारत ने रखाइन राज्य से विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, त्वरित और टिकाऊ वापसी का लगातार समर्थन किया है. इस दिशा में, जैसा कि आप जानते होंगे, भारत ने पहले 'ऑपरेशन इंसानियत' के तहत बांग्लादेश में रोहिंग्या शिविरों को राहत सामग्री की पांच खेपें पहुंचाकर मदद की थी. हमने इस उद्देश्य के लिए म्यांमार में 'रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम' (रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम) में भी सहयोग दिया है."

साथ ही उन्होंने कहा कि "जहां तक मलेशिया की बात है, कई देशों में भारतीय नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं होती. हाल ही में, उज्बेकिस्तान जैसे कई अन्य देशों ने भी ऐसी व्यवस्था लागू की है, जहां उन्होंने भारतीय पर्यटकों के लिए एक नया प्रावधान पेश किया है. हमने इस बारे में कुछ खबरें भी देखी हैं. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आव्रजन (इमिग्रेशन) का मामला किसी भी देश का अपना संप्रभु अधिकार होता है. इस कार्यक्रम में अभी क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में मैं आगे और जानकारी दूंगा."

आसियान समिट

हालिया सम्पन्न आसियान समिट पर MEA ने कहा, "मनीला में आसियान कार्यक्रमों के दौरान, हमारे प्रधानमंत्री और फिलीपींस के राष्ट्रपति के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई. इस बैठक में हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के कई पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक मामले शामिल हैं. इसके अलावा, वहां हमारे बहुत सारे छात्र हैं और हम अंतरिक्ष सहयोग पर भी काम कर रहे हैं. इन सभी विषयों पर बातचीत हुई, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है. फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर भी आए थे. साथ ही, दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था."

NSA अजित डोवाल को समन

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को अमेरिकी संघीय अदालत ने समन भेजने का आदेश दिया है. इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज और अस्वीकार करते हैं. तो, इस मामले में हमारा यही रुख है."

भारतीय नाविक सवार जहाजों पर हमले

हाल के समय में भारतीय नाविक सवार जहाजों पर हमले की घटनाओं पर जायसवाल ने कहा, "हमने कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है. हमने उन हमलों की भी निंदा की है जिनमें भारतीय नागरिकों और भारतीय नाविकों की जान गई है या वे घायल हुए हैं. इनमें से कुछ हमले भारतीय झंडे वाले जहाजों पर भी हुए हैं. इसलिए हम इनकी निंदा करते हैं, और हम लगातार बातचीत और कूटनीति का आह्वान कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति बहाल हो सके. साथ ही, हम सभी पक्षों पर इस बात का जोर देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर आवाजाही की स्वतंत्रता."

क्वाड शिखर सम्मेलन

फिलीपींस की राजधानी में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन पर वे बोले"हां, मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें क्वाड सदस्य देशों के चारों नेताओं ने मुलाकात की. हमने एक बयान जारी किया, जिसे आपने देखा ही होगा. इससे कुछ ठोस परिणाम सामने आए हैं, जिनमें 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' भी शामिल है, जिसका आयोजन शायद अगले साल किया जाएगा. इसके अलावा, उभरती हुई तकनीकों, AI, समुद्री निगरानी, ​​इस क्षेत्र में केबल कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा सहयोग और सुरक्षा से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई. नेताओं का बयान इन सभी विषयों और लिए गए फैसलों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है."