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NEET PG राउंड 2 का रिजल्ट जारी, mcc.nic.in पर ऐसे करें चेक
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने आज यानी 20 नवंबर को नीट पीजी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है. प्रोविजनल अलॉटमेंट पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर उपलब्ध है, जो छात्र नीट पीजी 2026 राउंड 2 अलॉटमेंट रिजल्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वह अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
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