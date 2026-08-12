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हिंदी न्यूज़शिक्षाआखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?

आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?

मेडिकल सीट के लिए होने वाली एमसीसी राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज खत्म हो रही है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए आज अंतिम मौका है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 12 Aug 2026 03:02 PM (IST)
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नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आज यानी 12 अगस्त का दिन बहुत अहम है. मेडिकल सीट के लिए होने वाली MCC राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज खत्म हो रही है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए आज अंतिम मौका है. तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर उम्मीदवार इस राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मेडिकल में एडमिशन का पूरा रास्ता बंद हो गया है. आगे के राउंड में भी मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित काउंसलिंग अथॉरिटी के नियम और पात्रता देखना जरूरी है. 

रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आप MCC की किसी काउंसलिंग राउंड की रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उस राउंड में सीट अलॉटमेंट के लिए आपका नाम शामिल नहीं होगा. यानी उस राउंड की सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया में आप हिस्सा नहीं ले पाएंगे. हालांकि एक राउंड मिस होने का मतलब यह नहीं है कि नीट यूजी के जरिए मेडिकल सीट पाने की आपकी पूरी संभावना खत्म हो गई है. एमसीसी काउंसलिंग में आगे भी राउंड होते हैं, इसलिए सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि संबंधित साल के नियमों के अनुसार आप अगले राउंड में कैसे शामिल हो सकते हैं. 

अगला राउंड आने पर दोबारा मौका 

अगर आपने पहला राउंड मिस कर दिया है, तो आगे के राउंड की आधिकारिक सूचना पर नजर रखें. नियमों के अनुसार कई काउंसलिंग प्रक्रिया में उम्मीदवार अगले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एमसीसी काउंसलिंग में राउंड 1 और राउंड 2 के बाद मॉप अप राउंड और स्ट्रे वेकेंसी राउंड भी होते हैं. इन राउंड का उद्देश्य पहले के चरणों के बाद बची हुई सीटों को भरना होता है. इसलिए पहले राउंड में हिस्सा नहीं ले पाने वाले उम्मीदवारों के लिए आगे के चरण जरूरी होते हैं. 

MCC काउंसलिंग के अलावा स्टेट काउंसलिंग का ऑप्शन 

अगर एमसीसी काउंसलिंग का कोई राउंड मिस हो गया है, तो उम्मीदवार को स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग का ऑप्शन भी देखना चाहिए. राज्य कोटे की सीटों के लिए संबंधित राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी अलग से प्रक्रिया आयोजित करती है. स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और कॉलेज में रिपोर्टिंग की अपनी तारीखें होती है. इसलिए एमसीसी का राउंड मिस होने पर अपने राज्य की काउंसलिंग का शेड्यूल भी तुरंत चेक करना चाहिए. हालांकि यह भी ध्यान रखें कि राज्य काउंसलिंग में सीट और पात्रता से जुड़े नियम अलग होते हैं. इसलिए उम्मीदवार को अपने राज्य के अधिकारिक काउंसलिंग अथॉरिटी की शर्तों के अनुसार ही आवेदन करना होगा. 

ये भी पढ़ें-UPSSSC में निकली 1251 पदों पर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई?

सिर्फ एक राउंड के भरोसे न रहे 

नीट यूजी के बाद मेडिकल सीट के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में अलग-अलग चरण होते हैं. एक राउंड में मौका नहीं मिलने या उसमें हिस्सा नहीं ले पाए तो आगे की प्रक्रिया पर नजर रखना जरूरी है. बाद के राउंड में पहले से खाली रह गई या किसी उम्मीदवार के सीट छोड़ने के बाद खाली हुई सीटें उपलब्ध हो सकती है. मॉपअप और स्ट्रे वेकेंसी राउंड इस तरह बची हुई सीटों को भरने के लिए आयोजित किए जाते हैं. हालांकि बाद के राउंड तक सीटों के ऑप्शन सीमित हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ अंतिम राउंड का इंतजार करने के बजाय उपलब्ध हर एलिजिबल काउंसलिंग ऑप्शन पर नजर रखना जरूरी है. 

अगर इस साल सीट नहीं मिली तो क्या करें? 

अगर सभी काउंसलिंग राउंड के बाद भी एमबीबीएस या बीडीएस की सीट नहीं मिलती है, तो उम्मीदवार के पास अगले साल नीट यूजी दोबारा देकर मेडिकल सीट हासिल करने का ऑप्शन रहता है. इसके अलावा उम्मीदवार प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन भी देख सकते हैं.  इन संस्थानों की फीस और एडमिशन प्रक्रिया अलग होती है, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित संस्थान और काउंसलिंग अथॉरिटी के नियमों की जानकारी लेना जरूरी है. इसके अलावा काउंसलिंग मिस होने पर उम्मीदवार एमबीबीएस के लिए विदेश के ऑप्शन भी देख सकते हैं. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
NEET UG Registration NEET UG 2026 NEET UG Counselling 2026 MCC Counselling 2026
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