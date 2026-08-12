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हिंदी न्यूज़ऑटोढलान पर कैसे करें ऑटोमेटिक कार को पार्क, पहले P,N या हैंडब्रेक?

ढलान पर कैसे करें ऑटोमेटिक कार को पार्क, पहले P,N या हैंडब्रेक?

How to Park Automatic Car on Slope: ढलान या ढलान वाले रास्ते पर ऑटोमैटिक कार पार्क करते समय P, N या हैंडब्रेक में से पहले क्या लगाना चाहिए? जानें गियरबॉक्स को नुकसान से बचाने का सही और सुरक्षित तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 12 Aug 2026 04:39 PM (IST)
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How to Park Automatic Car on Slope: भारत में इन दिनों अब मैनुअल कार की तुलना में अब ऑटोमैटिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. शहर हो या गांव लोग अब ऑटोमैटिक कारों में खूब भरोशा जता रहे हैं. बता दें कि, ट्रैफिक में क्लच दबाने और बार-बार गियर बदलने के झंझट से आज़ादी मिलने के कारण लोग बड़े चाव से ऑटोमैटिक कारें खरीद रहे हैं. लेकिन इसे चलाना जितना आसान और आरामदायक होता है इसके रखरखाव और सही इस्तेमाल की जानकारी होना भी उतना ही ज़रूरी है. 

अक्सर देखा जाता है कि ढलान वाले रास्तों पर गाड़ी पार्क करते समय लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं. ज्यादातर ड्राइवर ढलान पर कार रोकते ही सीधे गियर को पार्किंग मोड में डालकर ब्रेक छोड़ देते हैं या फिर हैंडब्रेक लगाना भूल जाते हैं. अनजाने में की गई यह एक छोटी सी लापरवाही आपकी कार के कीमती ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है और आपको भारी-भरकम खर्चे में डाल सकती है.

गियरबॉक्स को पहुंचता है नुकसान

आपको बता दें कि, जब आप किसी ढलान पर कार रोकते हैं और हैंडब्रेक लगाए बिना ही सीधे P मोड में शिफ्ट कर देते हैं, तो गाड़ी का पूरा वजन गियरबॉक्स के अंदर मौजूद एक बेहद छोटे से मेटल पिन पर आ जाता है जिसे पार्किंग पॉल कहते हैं. यह मेटल पिन गियर को लॉक करने का काम करता है ताकि कार आगे-पीछे न खिसके.

हालांकि, जब ढलान पर ढलती कार का सारा भार सिर्फ इस छोटी सी पिन पर पड़ता है तो उस पर भारी दबाव बनता है. अगली बार जब आप कार चालू करके गियर को P से D (ड्राइव) या R (रिवर्स) में लाते हैं तो गियर लीवर से एक तेज खट की आवाज आती है. यह आवाज इस बात का इशारा है कि आपके गियरबॉक्स के अंदरूनी पुर्ज़ों पर कितना भारी झटका लगा है.


ढलान पर कैसे करें ऑटोमेटिक कार को पार्क, पहले P,N या हैंडब्रेक?

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जानें सही और सुरक्षित तरीका

बता दें कि, गियरबॉक्स को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए आपको अपनी गाड़ी पार्क करते समय एक सही सीक्वेंस का पालन करना चाहिए. सबसे पहले ढलान पर कार को ब्रेक पेडल दबाकर पूरी तरह से रोक लें. इसके बाद पैर से ब्रेक दबाए रखें और गियर लीवर को न्यूट्रल मोड में शिफ्ट करें. न्यूट्रल में करने के बाद कार का हैंडब्रेक पूरी तरह से ऊपर खींच लें. 

अब धीरे से अपने पैर को ब्रेक पेडल से हटाएं ताकि गाड़ी का पूरा वजन और ढलान का खिंचाव गियरबॉक्स के बजाय कार के ब्रेक्स पर आ जाए. जब गाड़ी पूरी तरह से स्थिर हो जाए तब ब्रेक पेडल को दोबारा दबाएं और गियर लीवर को पार्किंग मोड में शिफ्ट करके इंजन बंद कर दें.


ढलान पर कैसे करें ऑटोमेटिक कार को पार्क, पहले P,N या हैंडब्रेक?

ढलान पर स्टीयरिंग व्हील का सही एंगल

हमेशा ध्यान रखें कि, अगर ढलान बहुत ज्यादा खतरनाक है तो सिर्फ ब्रेक और गियर पर निर्भर रहने के बजाय स्टीयरिंग व्हील का सही इस्तेमाल करना भी एक बेहतरीन सुरक्षा उपाय माना जाता है. अगर आप उतराई यानी नीचे की तरफ मुंह करके कार पार्क कर रहे है तो अपने स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से कर्व की दिशा में मोड़ दें. 

ऐसा करने से अगर किसी वजह से ब्रेक स्लिप भी होता है तो कार सड़क पर नीचे भागने के बजाय फुटपाथ से टकराकर रुक जाएगी. वहीं अगर आपकी कार चढ़ाई की तरफ मुंह करके खड़ी है तो स्टीयरिंग को फुटपाथ से उल्टी यानी सड़क की तरफ मोड़कर रखें.

हैंडब्रेक का कैसे करें इस्तेमाल?

वहीं, अक्सर देखा जाता है कि, कई लोगों को यह भी गलतफहमी होती है कि ऑटोमैटिक गाड़ियों में हैंडब्रेक का कोई खास काम नहीं होता और सिर्फ P मोड ही गाड़ी को रोके रखने के लिए काफी है. जबकि हकीकत इसके बिल्कुल अलग है. P मोड गियरबॉक्स को लॉक करने के लिए होता है जबकि कार को रोककर रखने का मुख्य काम हैंडब्रेक का ही होता है. 

हमेशा ध्यान रखें कि ढलान पर कार रोकते समय पहली प्राथमिकता हैंडब्रेक को मिलनी चाहिए और बाद में P मोड का इस्तेमाल होना चाहिए. इस छोटे से नियम को अपनी आदत में शामिल करके आप न केवल अपनी और कार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. बल्कि अपने महंगे ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को सालों-साल तक बिल्कुल नया और दुरुस्त बनाए रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: आजादी के बाद कितनी बदल गई भारत की कारों की तस्वीर? देखें सफर

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 12 Aug 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
How To Park Automatic Car On Slope Parking Sequence Automatic Transmission P Mode Or Handbrake First On Hill Automatic Car Gearbox Protection Tips
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