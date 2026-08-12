ढलान पर कैसे करें ऑटोमेटिक कार को पार्क, पहले P,N या हैंडब्रेक?

How to Park Automatic Car on Slope: भारत में इन दिनों अब मैनुअल कार की तुलना में अब ऑटोमैटिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. शहर हो या गांव लोग अब ऑटोमैटिक कारों में खूब भरोशा जता रहे हैं. बता दें कि, ट्रैफिक में क्लच दबाने और बार-बार गियर बदलने के झंझट से आज़ादी मिलने के कारण लोग बड़े चाव से ऑटोमैटिक कारें खरीद रहे हैं. लेकिन इसे चलाना जितना आसान और आरामदायक होता है इसके रखरखाव और सही इस्तेमाल की जानकारी होना भी उतना ही ज़रूरी है.

अक्सर देखा जाता है कि ढलान वाले रास्तों पर गाड़ी पार्क करते समय लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं. ज्यादातर ड्राइवर ढलान पर कार रोकते ही सीधे गियर को पार्किंग मोड में डालकर ब्रेक छोड़ देते हैं या फिर हैंडब्रेक लगाना भूल जाते हैं. अनजाने में की गई यह एक छोटी सी लापरवाही आपकी कार के कीमती ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है और आपको भारी-भरकम खर्चे में डाल सकती है.

गियरबॉक्स को पहुंचता है नुकसान

आपको बता दें कि, जब आप किसी ढलान पर कार रोकते हैं और हैंडब्रेक लगाए बिना ही सीधे P मोड में शिफ्ट कर देते हैं, तो गाड़ी का पूरा वजन गियरबॉक्स के अंदर मौजूद एक बेहद छोटे से मेटल पिन पर आ जाता है जिसे पार्किंग पॉल कहते हैं. यह मेटल पिन गियर को लॉक करने का काम करता है ताकि कार आगे-पीछे न खिसके.

हालांकि, जब ढलान पर ढलती कार का सारा भार सिर्फ इस छोटी सी पिन पर पड़ता है तो उस पर भारी दबाव बनता है. अगली बार जब आप कार चालू करके गियर को P से D (ड्राइव) या R (रिवर्स) में लाते हैं तो गियर लीवर से एक तेज खट की आवाज आती है. यह आवाज इस बात का इशारा है कि आपके गियरबॉक्स के अंदरूनी पुर्ज़ों पर कितना भारी झटका लगा है.





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जानें सही और सुरक्षित तरीका

बता दें कि, गियरबॉक्स को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए आपको अपनी गाड़ी पार्क करते समय एक सही सीक्वेंस का पालन करना चाहिए. सबसे पहले ढलान पर कार को ब्रेक पेडल दबाकर पूरी तरह से रोक लें. इसके बाद पैर से ब्रेक दबाए रखें और गियर लीवर को न्यूट्रल मोड में शिफ्ट करें. न्यूट्रल में करने के बाद कार का हैंडब्रेक पूरी तरह से ऊपर खींच लें.

अब धीरे से अपने पैर को ब्रेक पेडल से हटाएं ताकि गाड़ी का पूरा वजन और ढलान का खिंचाव गियरबॉक्स के बजाय कार के ब्रेक्स पर आ जाए. जब गाड़ी पूरी तरह से स्थिर हो जाए तब ब्रेक पेडल को दोबारा दबाएं और गियर लीवर को पार्किंग मोड में शिफ्ट करके इंजन बंद कर दें.





ढलान पर स्टीयरिंग व्हील का सही एंगल

हमेशा ध्यान रखें कि, अगर ढलान बहुत ज्यादा खतरनाक है तो सिर्फ ब्रेक और गियर पर निर्भर रहने के बजाय स्टीयरिंग व्हील का सही इस्तेमाल करना भी एक बेहतरीन सुरक्षा उपाय माना जाता है. अगर आप उतराई यानी नीचे की तरफ मुंह करके कार पार्क कर रहे है तो अपने स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से कर्व की दिशा में मोड़ दें.

ऐसा करने से अगर किसी वजह से ब्रेक स्लिप भी होता है तो कार सड़क पर नीचे भागने के बजाय फुटपाथ से टकराकर रुक जाएगी. वहीं अगर आपकी कार चढ़ाई की तरफ मुंह करके खड़ी है तो स्टीयरिंग को फुटपाथ से उल्टी यानी सड़क की तरफ मोड़कर रखें.

हैंडब्रेक का कैसे करें इस्तेमाल?

वहीं, अक्सर देखा जाता है कि, कई लोगों को यह भी गलतफहमी होती है कि ऑटोमैटिक गाड़ियों में हैंडब्रेक का कोई खास काम नहीं होता और सिर्फ P मोड ही गाड़ी को रोके रखने के लिए काफी है. जबकि हकीकत इसके बिल्कुल अलग है. P मोड गियरबॉक्स को लॉक करने के लिए होता है जबकि कार को रोककर रखने का मुख्य काम हैंडब्रेक का ही होता है.

हमेशा ध्यान रखें कि ढलान पर कार रोकते समय पहली प्राथमिकता हैंडब्रेक को मिलनी चाहिए और बाद में P मोड का इस्तेमाल होना चाहिए. इस छोटे से नियम को अपनी आदत में शामिल करके आप न केवल अपनी और कार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. बल्कि अपने महंगे ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को सालों-साल तक बिल्कुल नया और दुरुस्त बनाए रख सकते हैं.

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