16 हजार की EMI पर Creta खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी?

अगर आप एक ऐसी मिड-साइज SUV खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे लुक, दमदार इंजन और बेहतर स्पेस के साथ आती हो तो Hyundai Creta एक पॉपुलर ऑप्शन है. जरूरी नहीं है कि इस गाड़ी को खरीदने के लिए आप पूरी रकम एक साथ खर्च करें.

आप इस गाड़ी को कम डाउन पेमेंट और मंथली EMI के जरिए भी खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको गाड़ी का फाइनेंस प्लान जानना होगा कि गाड़ी खरीदने के लिए कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी और हर महीने EMI का क्या हिसाब रहेगा? आइए जान लेते हैं.

कितनी है गाड़ी की ऑन-रोड कीमत?

गाड़ी की कीमत की बात करें तो Hyundai Creta के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.90 लाख रुपये से शुरू होती है. एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस, FASTag और दूसरे जरूरी चार्ज जुड़ने के बाद दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 13 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. ऐसे में अगर आप 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी रकम को कार लोन के जरिए चुकाया जा सकता है.

उदाहरण के तौर पर अगर आपको करीब 10.54 लाख रुपये का कार लोन मिलता है और ब्याज दर 9 फीसदी सालाना है तो 7 साल के लोन पर हर महीने करीब 16,960 रुपये की EMI बनती है. यानी 2 लाख रुपये की शुरुआती डाउन पेमेंट के बाद ग्राहक को लगभग 7 साल तक हर महीने यह रकम चुकानी होगी. हालांकि यह केवल एक उदाहरण है. रियल EMI बैंक की ब्याज दर, लोन की रकम, डाउन पेमेंट और लोन टाइम के आधार पर अलग हो सकती है.

7 साल का लोन लेने से फायदा या नुकसान?

लंबे टाइम के लिए लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर महीने चुकाई जाने वाली EMI कम रखी जा सकती है. इस मामले में करीब 16,960 रुपये की मासिक EMI का विकल्प सामने आता है. लेकिन दूसरी तरफ लंबे टाइम में ब्याज का कुल भुगतान बढ़ सकता है. इसलिए कार खरीदते समय सिर्फ मंथली EMI देखना काफी नहीं है. ग्राहक को यह भी देखना चाहिए कि लोन पूरा होने तक बैंक को कुल कितनी रकम चुकानी होगी.

Creta में मिलते हैं कई सेफ्टी फीचर्स

Hyundai Creta के बेस वेरिएंट में भी कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं. इसके अलावा कार में LED DRLs और आकर्षक फ्रंट डिजाइन भी मिलता है.

फैमिली इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए इसमें अच्छा केबिन स्पेस और आरामदायक सीटें भी मिलती हैं. यही वजह है कि Creta को रोजाना ऑफिस जाने, शहर में ड्राइविंग और फैमिली ट्रिप जैसे अलग-अलग इस्तेमाल के लिए एक बेहतर SUV माना जाता है.

मौजूदा Creta में कंपनी कई प्रीमियम फीचर्स देती है, जिनमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.

गाड़ी का पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो Creta के बेस मॉडल में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन करीब 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. यह सेटअप रोजाना शहर की ड्राइविंग के साथ हाईवे पर भी इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है.

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

अगर आप 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के साथ Creta खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी मंथली सैलरी और खर्चों को ध्यान में रखकर EMI तय करना बेहतर होगा. 16,960 रुपये की EMI वाला उदाहरण 9 फीसदी ब्याज और 7 साल के लोन पर आधारित है, इसलिए किसी दूसरे बैंक या अलग ब्याज दर पर EMI बदल सकती है. इसके साथ ही इंश्योरेंस, RTO और दूसरे ऑन-रोड खर्चों को भी बजट में शामिल करना जरूरी है.

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