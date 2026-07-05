बिहार: बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान, प्रशांत किशोर पर कांग्रेस-RJD आमने-सामने

बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. जनसुराज पार्टी की ओर से आज प्रशांत किशोर को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन के भीतर ही अलग-अलग सुर सुनाई देने लगे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा ने जहां प्रशांत किशोर को विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाने की बात कही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस सुझाव को पूरी तरह खारिज कर दिया है. इससे उपचुनाव से पहले महागठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा ने कहा, "कांग्रेस और राजद को प्रशांत किशोर की मदद करनी चाहिए. बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को साझा उम्मीदवार देना होगा. प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं. उनको आरजेडी और कांग्रेस से बातचीत करनी चाहिए. मुझे पूरी उम्मीद है कि वह बातचीत करेंगे तो उनको फायदा होगा. कांग्रेस तो उनका जरूर समर्थन करेगी. यह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है, बीजेपी का गढ़ है. इसलिए बीजेपी को चुनौती देना है तो प्रशांत किशोर की मदद करनी चाहिए."

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ऋषि मिश्रा का यह बयान ऐसे समय आया है जब जनसुराज की कोर ग्रुप की बैठक में बांकीपुर सीट के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला ले लिया है. दोपहर दो बजे के बाद प्रशांत किशोर के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है.

RJD ने कांग्रेस की राय से बनाई दूरी

कांग्रेस के इस बयान के बाद RJD ने साफ कर दिया कि वह प्रशांत किशोर का समर्थन नहीं करेगी. RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव राजद लड़ेगी और जीतेगी. पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी. पिछले साल हमारे प्रत्याशी को 44 हजार वोट मिले थे.

वहीं RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कांग्रेस नेता के बयान को खारिज करते हुए कहा, "प्रशांत किशोर विपक्ष के साझा उम्मीदवार नहीं होंगे. RJD बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन की ओर से लड़ेगी और जीतेगी. 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में राजद इस सीट पर 43 हजार वोट लाई थी. प्रशांत किशोर से कोई बात नहीं होगी. महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी और बिहार का मुख्य विपक्षी दल है. राजद जो तय करेगी, वही महागठबंधन में होगा."

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस नेता के बयान को हम गंभीरता से नहीं लेते. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का ही बयान अधिकृत माना जाएगा."

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त्रिकोणीय मुकाबले की बन रही स्थिति

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अगर बीजेपी, RJD और जनसुराज तीनों अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है.