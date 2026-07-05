बिहार: बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान, प्रशांत किशोर पर कांग्रेस-RJD आमने-सामने

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान, प्रशांत किशोर पर कांग्रेस-RJD आमने-सामने

बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान, प्रशांत किशोर पर कांग्रेस-RJD आमने-सामने

Bankipur By Election News: बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में मतभेद सामने आ गए हैं. कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के समर्थन की वकालत की, जबकि RJD ने साफ कहा कि पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 05 Jul 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. जनसुराज पार्टी की ओर से आज प्रशांत किशोर को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन के भीतर ही अलग-अलग सुर सुनाई देने लगे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा ने जहां प्रशांत किशोर को विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाने की बात कही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस सुझाव को पूरी तरह खारिज कर दिया है. इससे उपचुनाव से पहले महागठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा ने कहा, "कांग्रेस और राजद को प्रशांत किशोर की मदद करनी चाहिए. बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को साझा उम्मीदवार देना होगा. प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले हैं. उनको आरजेडी और कांग्रेस से बातचीत करनी चाहिए. मुझे पूरी उम्मीद है कि वह बातचीत करेंगे तो उनको फायदा होगा. कांग्रेस तो उनका जरूर समर्थन करेगी. यह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है, बीजेपी का गढ़ है. इसलिए बीजेपी को चुनौती देना है तो प्रशांत किशोर की मदद करनी चाहिए."

बांकीपुर उपचुनाव: दूसरों को बनाया 'हीरो', क्या खुद सियासत के सुपरस्टार बन पाएंगे प्रशांत किशोर?

ऋषि मिश्रा का यह बयान ऐसे समय आया है जब जनसुराज की कोर ग्रुप की बैठक में बांकीपुर सीट के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला ले लिया है. दोपहर दो बजे के बाद प्रशांत किशोर के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है.

RJD ने कांग्रेस की राय से बनाई दूरी

कांग्रेस के इस बयान के बाद RJD ने साफ कर दिया कि वह प्रशांत किशोर का समर्थन नहीं करेगी. RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव राजद लड़ेगी और जीतेगी. पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी. पिछले साल हमारे प्रत्याशी को 44 हजार वोट मिले थे.

वहीं RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कांग्रेस नेता के बयान को खारिज करते हुए कहा, "प्रशांत किशोर विपक्ष के साझा उम्मीदवार नहीं होंगे. RJD बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन की ओर से लड़ेगी और जीतेगी. 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में राजद इस सीट पर 43 हजार वोट लाई थी. प्रशांत किशोर से कोई बात नहीं होगी. महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी और बिहार का मुख्य विपक्षी दल है. राजद जो तय करेगी, वही महागठबंधन में होगा."

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस नेता के बयान को हम गंभीरता से नहीं लेते. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का ही बयान अधिकृत माना जाएगा."

बिहार के जहानाबाद में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली

त्रिकोणीय मुकाबले की बन रही स्थिति

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अगर बीजेपी, RJD और जनसुराज तीनों अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है.

और पढ़ें
Published at : 05 Jul 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
RJD PRASHANT KISHOR CONGRESS BIHAR NEWS Bankipur By-Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान, प्रशांत किशोर पर कांग्रेस-RJD आमने-सामने
बिहार: बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान, प्रशांत किशोर पर कांग्रेस-RJD आमने-सामने
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: दूसरों को बनाया 'हीरो', क्या खुद सियासत के सुपरस्टार बन पाएंगे प्रशांत किशोर?
बांकीपुर उपचुनाव: दूसरों को बनाया 'हीरो', क्या खुद सियासत के सुपरस्टार बन पाएंगे प्रशांत किशोर?
बिहार
बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, सियासी डेब्यू में लगा पाएंगे बीजेपी के गढ़ में सेंध?
बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, सियासी डेब्यू में लगा पाएंगे बीजेपी के गढ़ में सेंध?
बिहार
बिहार के जहानाबाद में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली
बिहार के जहानाबाद में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली
Advertisement

वीडियोज

E20 Petrol पर सरकार की बड़ी सफाई! क्या Supreme Court में E20 को Experiment कहा गया था? #autolive
Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे तीन बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे तीन बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'चंपत राय ने मुझे 24 घंटे इंतजार कराया...', राम मंदिर का ध्वज डिजाइन करने वाले ललित मिश्रा के गंभीर आरोप
'चंपत राय ने मुझे 24 घंटे इंतजार कराया...', राम मंदिर का ध्वज डिजाइन करने वाले ललित मिश्रा के गंभीर आरोप
बॉलीवुड
Sunday Box office Collection Live Updates: 'अल्फा' 25 करोड़ के हुई पार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
Live Updates: 'अल्फा' 25 करोड़ के हुई पार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
PCB ने बाबर आजम को बनाया कप्तान, अब शाहीन अफरीदी बाहर; वेस्टइंडीज-इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम घोषित
PCB ने बाबर आजम को बनाया कप्तान, शाहीन अफरीदी बाहर; वेस्टइंडीज-इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम घोषित
विश्व
पाकिस्तान में फिर होगी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, जानें किन मुद्दों पर बननी है सहमति
पाकिस्तान में फिर होगी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, जानें किन मुद्दों पर बननी है सहमति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
Embed widget