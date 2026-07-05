कितनी सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Tata Sierra EV? जानिए EMI का क्या रहेगा हिसाब

अगर आप ऐसी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें लंबी ड्राइविंग रेंज, मॉडर्न फीचर्स और दमदार सेफ्टी मिले, तोनई Tata Sierra EV आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. कई सालों तक लोगों के बीच पॉपुलर रही सिएरा अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में लौट आई है. कंपनी ने इसमें नई तकनीक, लंबी बैटरी रेंज और कई एडवांस फीचर्स दिए हैं. अगर आप इस EV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि फुल पेमेंट न करके आप इसे कितनी मंथली EMI पर खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी?

Tata Sierra EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये रखी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 25.99 लाख रुपये तक जाती है. अलग-अलग राज्यों में टैक्स, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज जुड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत बढ़ जाती है. अगर कोई ग्राहक बैंक से लोन लेकर इस SUV को खरीदता है तो उसे डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने EMI भी चुकानी होगी. EMI की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने कितनी डाउन पेमेंट की है और कितने साल के लिए लोन लिया है?

रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट

दिल्ली इलेक्ट्रिक 2026 के बाद 30 लाख रुपये या उससे सस्ती EV खरीदने वालों को RTO फीस में पूरी छूट मिलेगी. इस तरह आप दिल्ली में इसे 19.75 लाख की ऑन-रोड कीमत पर खरीद सकेंगे. अगर आप इस इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बची हुई राशि के लिए आपको कार लोन लेना होगा, अगर आपकी मंथली सैलरी सही है और Credit Score बेहतर है तो आपको 10 फीसदी ब्याज दर पर ये लोन आसानी से मिल जाएगा. अगर आप 5 साल के लिए यह लोन लेते हैं तो 10 फीसदी ब्याज दर से कुल 31,358 रुपये की EMI बनेगी. ऐसे में अगर आपकी सैलरी 70 हजार रुपये है तो आप इस कार को खरीदने पर विचार कर सकते हैं.

नई Sierra EV में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है. एक 63 kWh और दूसरा 75 kWh बैटरी पैक ऑप्शन है. कंपनी का दावा है कि बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर 665 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकता है, जबकि छोटे बैटरी पैक की रेंज भी 560 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है. इसके अलावा यह SUV DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी को कम समय में काफी हद तक चार्ज किया जा सकता है. लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक बड़ा फायदा माना जा रहा है.

गाड़ी के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Tata Sierra EV को काफी प्रीमियम बनाया गया है. इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग डिस्प्ले शामिल है. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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