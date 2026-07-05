पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक बार फिर स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है. पीसीबी ने 2023 में बाबर आजम से कप्तानी लेकर शान मसूद को सौंपी थी, लेकिन मसूद के नेतृत्व में पाक टीम लगाकार खराब प्रदर्शन कर रही थी. अब एक बार फिर बोर्ड ने बाबर आजम को टेस्ट कप्तान बना दिया है. पीसीबी ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का एलान किया है. स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी टीम से बाहर कर दिए गए हैं. वहीं हसन अली और नोमान अली को भी इन दोनों सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली है.

शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैच खेले. इस दौरान उसे 12 टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा. हाल ही में पाक टीम को बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी थी. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में भी पाक टीम का सूपड़ा साफ हुआ था.

पीसीबी ने वेस्टइंडीज सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का एलान किया है. हालांकि, इंग्लैंड दौरे के लिए सऊद शकील को 17वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में रखा गया है. मगर शकील को टीम में शामिल होने से पहले फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. सिलेक्टर्स ने टीम में चार युवा खिलाड़ियों को पहली बार शामिल किया है. यह चार खिलाड़ी बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान, बल्लेबाज मुहम्मद अवैस जफर, तेज गेंदबाज उबैद शाह और विकेटकीपर-बल्लेबाज मुहम्मद गाजी गोरी हैं.

पाकिस्तान की टीम पहले वेस्टइंडीज के लिए रवाना होगी. वेस्टइंडीज में पाक टीम दो टेस्ट मैच खेलेगी. इस सीरीज का पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 2 से 6 अगस्त तक पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा. इसके बाद पाक टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी. यह तीन टेस्ट मुकाबले 19 अगस्त से 13 सितंबर के बीच लीड्स, लॉर्ड्स और बर्मिंघम में खेले जाएंगे.

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम- बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद और उबैद शाह (फिटनेस टेस्ट पास करने पर सऊद शकील इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का हिस्सा होंगे)

यह भी पढ़ें-

39 साल के कीरोन पोलार्ड ने MI के लिए खेली तूफानी पारी, रोमांचक मुकाबले में नाईट राइडर्स को हराया