बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचा ली. दोनों की शादी घर पर ही हुई. कपल ने रजिस्टर मैरिज की है. ऐसे में कपल की नई शुरुआत पर टीवी और बॉलीवुड से जुड़े कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं.

डेजी शाह ने दी शुभकामनाएं

डेजी शाह ने आमिर खान और गौरी स्प्रैट को शादी की बधाई देते हुए लिखा, 'बधाई हो आमिर सर, आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों और ढेरों आशीर्वाद से भरी रहे.'

रूपाली गांगुली ने दी बधाई

वहीं रूपाली गांगुली ने कपल को शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'आमिर को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं उनके लिए खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की कामना करती हूं.'

श्रिया शरण ने भी कपल को दी ढे़रों बधाई

श्रेया शरण ने भी आमिर और गौरी को बधाई देते हुए कहा, 'मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं.'

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विक्की कौशल ने किया रिएक्ट

कुछ दिन पहले विक्की कौशल को मुंबई में एक इवेंट में स्पॉट किया गया था. इस दौरान जब पैपराजी ने उनसे आमिर की शादी को लेकर सवाल किया, उन्होंने कहा, 'मैं दोनों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं. मैं उनके लिए बहुत खुश हूं.'

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सोमी अली ने शेयर किया पोस्ट

सोमी अली ने आमिर खान और गौरी स्प्रैट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्यार किसी कैलेंडर को फॉलो नहीं करता. किसी भी उम्र में ऐसा साथी मिल जाना, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सके, उतना ही खूबसूरत है जितना 20 साल की उम्र में प्यार मिलना. खुशियां चुनने के लिए कभी देर नहीं होती. उम्र सालों से गिनी जाती है, लेकिन प्यार यादगार लम्हों से. आप दोनों को अपनी मंजिल मिलने की ढेरों बधाई.'

बता दें, आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी में की फोटो भी सामने आ गई है. शादी में आमिर खान ने व्हाइट शेरवानी पहनी थी. वहीं गौरी ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी.

कपल की शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. अंबानी फैमिली, आशुतोष गोवारिकर, बेटे जुनैद खान, बेटी आयरा खान, एली अवराम, राज ठाकरे और इरफान पठान ने भी इस खास मौके पर शामिल हुएं.

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