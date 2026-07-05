'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयान पर भी तंज कसा.

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे के दौरान हुए रोड शो पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सवाल उठाने पर कहा, "देखिए, अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं है. वह सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वह सिर्फ विरोध ही कर सकते हैं. उनको यह नहीं पता हैं कि आज बीजेपी 22 राज्यों में सत्ता में है, जबकि वह 2-2 बार सरकार बनाने में फेल हो गए हैं.

शिवपाल यादव बोले- ओम प्रकाश राजभर को इलाज की जरूरत

सपा नेता शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा, “ओम प्रकाश राजभर के बोलने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है. विशेष डॉक्टर उनका इलाज कर सकते हैं.”

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‘मंदिर में चोरी, छोटे फंसाए जा रहे’

वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, “अयोध्या में चोरी हो गई, भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई है. उसमें छोटे-छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं और बड़े-बड़े लोगों को बचाया जा रहा है. जो ट्रस्ट में शामिल हैं और जो ट्रस्ट के लोगों को समर्थन दे रहे हैं, वे दोषी हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग लोकतंत्र, संविधान, कानून और लोकतंत्र को नहीं मानते, इसलिए जनता इनके खिलाफ है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में कानून नाम की कोई चीज नहीं है. शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से तैयार हैं. वक्त आने पर पार्टी मुकाबला करेगी, अभी तक कांग्रेस से गठबंधन है.

महंगाई और भ्रष्टाचार पर निशाना

उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है. संतों से उम्मीद होती है कि वे जनता के हित में काम करें. जो जुल्म कर रहे हैं उन्हें बचाया जा रहा है, इसलिए जनता इनके खिलाफ है. शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. शिवपाल यादव का यह बयान अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले को लेकर सपा की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है. विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है.

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