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हिंदी न्यूज़ऑटोरोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Hyundai Creta EV?

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद अब कितनी सस्ती मिलेगी Hyundai Creta EV?

Hyundai Creta EV: गाड़ी को कुछ जरूरी फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है, ताकि ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स मिल सके. अब इस इलेक्ट्रिक SUV के सभी वेरिएंट्स में इंटीग्रेटेड साइड फुट स्टेप दिया जाएगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है. दिल्ली सरकार ने नई EV Policy 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. इसका फायदा Hyundai Creta EV खरीदने वाले ग्राहकों को मिलेगा और उनकी ऑन-रोड कीमत पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगी.

Hyundai Creta EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.02 लाख रुपये रखी गई है. दिल्ली में नई EV पॉलिसी लागू होने के बाद इस कीमत पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी. ऐसे में खरीदारों को सिर्फ इंश्योरेंस और कुछ अन्य जरूरी चार्ज ही देने होंगे. इससे कार खरीदने पर बड़ी बचत होगी. इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत की बात करें तो 75 हजार रुपये इंश्योरेंस और 18 हजार रुपये दूसरे चार्जेस के देने होंगे. ऐसे में गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 18.96 लाख रुपये हो जाती है. 

कैसे हैं Hyundai Creta EV के फीचर्स?

Hyundai Creta Electric को कुछ जरूरी फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है, ताकि ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स मिल सके. अब इस इलेक्ट्रिक SUV के सभी वेरिएंट्स में इंटीग्रेटेड साइड फुट स्टेप दिया जाएगा. इससे गाड़ी में बैठना और उतरना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगा, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह फीचर काफी मददगार साबित होगा.

इसके अलावा कंपनी ने चार्जिंग सेटअप में भी बदलाव किया है. Creta Electric के HC वेरिएंट में अब 7.4kW का AC वॉलबॉक्स चार्जर दिया जाएगा. पहले इस वेरिएंट के साथ 11kW चार्जर मिलता था, लेकिन अब इसे बदलकर 7.4kW चार्जर कर दिया गया है. 

गाड़ी का पावरट्रेन और रेंज

Hyundai Creta Electric को दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ पेश किया गया है. पहला 42kWh बैटरी पैक है, जो लगभग 135bhp की पावर देता है. यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 420 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिनकी रोजाना की ड्राइविंग सीमित होती है.

दूसरा ऑप्शन 51.4kWh बैटरी पैक है, जो ज्यादा पावरफुल है और करीब 171bhp की पावर जनरेट करता है. यह वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 510 किलोमीटर तक चलने की रेंज देने का दावा करता है. लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए यह बैटरी पैक बेहतर माना जा सकता है.

चार्जिंग टाइम की बात करें तो कंपनी के मुताबिक, DC फास्ट चार्जर की मदद से इस इलेक्ट्रिक SUV की बैटरी को 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में लगभग 39 मिनट का समय लगता है. यानी लंबी यात्रा के दौरान भी इसे जल्दी चार्ज किया जा सकता है और ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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