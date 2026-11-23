EV Charging: जो लोग भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो उनको चार्जिंग का टेंशन बहुत ज्यादा रहता है. जिसके चलते लोगों के दिमाग में कई सवाल चलते रहते हैं. सबसे बड़ा सवाल जो चलता है वह है क्या घर में एसी और गीजर के लिए इस्तेमाल होने वाले नार्मल 15 एम्पियर पावर सॉकेट से गाड़ी चार्ज करना सेफ है.

बता दें कि ऑटोमोटिव विशेषज्ञों और भारतीय ईवी मालिकों के अनुभव के मुताबिक 95 प्रतिशत निजी कार और स्कूटर मालिकों के लिए सामान्य 15A सॉकेट पूरी तरह सुरक्षित हैं. भारत में घरों में 230V से 240V की स्टैंडर्ड सप्लाई होने का बड़ा फायदा मिलता है. जिससे बिना महंगे वॉल-बॉक्स फास्ट चार्जर लगवाए रातभर में गाड़ी आसानी से चार्ज हो जाती है.

15A सॉकेट से कितनी मिलती है पावर?

बता दें कि भारत की 230V–240V घरेलू सिंगल-फेज बिजली सप्लाई पर एक मानक 15A/16A पावर सॉकेट लगातार 2.5 kW से 3.3 kW तक की पावर आउटपुट देता है. यदि आपके घर का कुल बिजली लोड केवल 2 kW या 3 kW है और आप 3.3 kW के पोर्टेबल चार्जर के साथ एसी या गीजर भी चलाते हैं तो मीटर ट्रिप हो सकता है या तार गर्म हो सकते हैं. इसलिए सुरक्षित 15A चार्जिंग के लिए घर का सैंक्शन लोड कम से कम 5 kW होना बेहतर माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Tata Kuno: MG Windsor को टक्कर देने आ रही Tata की नई EV, फीचर्स होंगे धांसू

15A सॉकेट क्यों है बेहतर विकल्प?

जानकारी दें दे कि फास्ट चार्जर की तुलना में 15A सॉकेट से होने वाली चार्जिंग के कई फायदे भी हैं. बार-बार हाई-स्पीड DC या तेज AC चार्जिंग के बजाय 15A सॉकेट से होने वाली स्लो चार्जिंग बैटरी हेल्थ के लिए कहीं ज्यादा सेफ्टी मानी जाती है. क्योंकि इससे बैटरी सेल्स पर अधिक गर्मी का दबाव नहीं पड़ता और बैटरी की उम्र लंबी बनी रहती है.

वहीं इसके अलावा 7.2kW या 11kW वॉल-बॉक्स चार्जर लगवाने के लिए थ्री-फेज कनेक्शन, सैंक्शन लोड बढ़वाने और हाउसिंग सोसाइटी से NOC लेने जैसी कई जटिलताएं आती हैं. जबकि पार्किंग में एक नया और सुरक्षित 15A सॉकेट लगवाने का खर्च महज 2,000 से 6,500 रुपये के बीच आता है.

जरूर रखें यह सावधानियां

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन लगातार 8 से 14 घंटे तक एकसमान करंट खींचता है. इसलिए किसी भी तरह के शॉर्ट-सर्किट या ओवरहीटिंग से बचने के लिए सही वायरिंग और सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है.

यदि मीटर बोर्ड से 15A सॉकेट की दूरी 30 मीटर के भीतर है तो कम से कम 2.5 sq.mm 3-कोर कॉपर केबल लगवाएं और यदि दूरी 30 मीटर से ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप रोकने के लिए 4 sq.mm 3-कोर केबल का इस्तेमाल करें.

यह भी पढ़ें: Festive Vehicle Sales 2026: गाड़ियों की बिक्री ने रचा इतिहास, 42 दिनों में बिके 55 लाख वाहन