'पंचायत' का सीजन 5 जल्द ही रिलीज होने वाला है. प्राइम वीडियो की इस मोस्ट पॉपुलर सीरीज के लेटेस्ट चैप्टर को लेकर फैंस में भी जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. इन सबके बीच मेकर्स ने आज 'पंचायत 5' का मच अवेटेड ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है जो काफी धमाकेदार है.

'पंचायत 5' का ट्रेलर हुआ रिलीज

'पंचायत 5' का ट्रेलर काफी दिलचस्प है. फुलेरा गांव में पिछसे सीजन में सत्ता के समीकरण बदल गए थे और सत्ता मंजू देवी के हाथ में आ गई थी. ट्रेलर में एक बार फिर फुलेरा गांव में राजनीति के नए दांव-पेंच की झलक मिली है. अब प्रधान मंजू देवी के प्रधान पति बनराकस फुलेरा गांव का मॉर्डन बनाने की सोच रहे हैं.

वहीं, सचिव जी ने कैट एग्जाम पास कर लिया है ऐसे में वे दुविधा में हैं कि वे एमबीए करने का अपने सपना पूरा करें या गांव में रहें. दूसरी तरफ रिंकी संग उनकी लवस्टोरी भी आगे बढ़ रही है. इसमें कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगा है. इस बार कहानी में शानदार ट्विस्ट देखने के लिए मिल रहा है. ओवरऑल ट्रेलर को देखने के बाद फैंस अब इस पांचवें सीजन की रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

पंचायत सीजन 5 की रिलीज डेट और कास्ट

पंचायत सीजन 5 का प्रीमियर 3 दिसंबर, 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा. दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणभ कुमार द्वारा बनाई गई इस सीरीज का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है और इसे चंदन कुमार ने लिखा है. इस सीरीज को 'द वायरल फीवर' (टीवीएफ) ने प्रोड्यूस किया है.

पंचायत सीजन 5 स्टार कास्ट

'पंचायत 5' में पुरानी कास्ट ही अपने किरदारों को दोहराती हुई नजर आएगी, जिसमें जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवार, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सानविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक शामिल हैं.

पंचायत सीजन 5 से क्या उम्मीदें हैं?

पंचायत का सीजन 4 इस मोड़ पर खत्म हुआ था, जहां मंजू देवी पंचायत चुनाव में क्रांति देवी से हार गईं, जिससे बनराकस (उर्फ भूषण) सत्ता के और करीब आ गया. नए सीजन में फुलेरा की बदलती राजनीतिक स्थिति और जितेंद्र कुमार द्वारा निभाए गए अभिषेक त्रिपाठी का नए नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाने का सफर देखने को मिल सकता है.

इस बीच, अभिषेक ने 97 परसेंटाइल के साथ CAT परीक्षा पास कर ली है, जिससे वह अपने MBA के सपने के और करीब पहुंच गए हैं. हालांकि, उनका कुछ और महीने फुलेरा में रुकने का फैसला और रिंकी के साथ बढ़ता उनका रिश्ता, कहानी में एक नया मोड़ जोड़ता है. सीजन 5 में प्रधान जी पर हुए हमले से जुड़े रहस्य का भी खुलासा होने की उम्मीद है.