Tesla Model Y: ऑटोमोबाइल की दुनिया में आपने कई ऐसीं गाड़ियां देखी होंगी जिन्हें देखकर आपके होश उड़ गए होंगे. लेकिन अब टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक ऐसी कार बना रहे हैं. जिसके बारें में सुनकर सबसे होश उड़ गए हैं. क्योंकि टेस्ला कंपनी ऐसी कार बना रही है जिसमें स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलेरेटर और ब्रेक पैडल ही नहीं होंगे.

जबकि कंपनी अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी Model Y का पूरी तरह ड्राइवरलेस अवतार तैयार करने की योजना बना रही है. जिसमें 6 से 7 लोग एक साथ बैठकर बिना ड्राइवर के सफर कर सकेंगे. चलिए समझते हैं कि बिना ब्रेक और स्टीयरिंग के यह कार सड़क पर कैसे दौड़ेगी और इसमें कौन-सी तकनीक काम करेगी.

कैमरों पर आधारित विजन टेक्नोलॉजी

आपको बता दें कि बिना स्टीयरिंग और पैडल वाली यह कार पूरी तरह से टेस्ला के फुल सेल्फ-ड्राइविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और एडवांस ऑन-बोर्ड कंप्यूटर पर निर्भर करेगी. क्योंकि टेस्ला अपनी टेस्ला विजन तकनीक का इस्तेमाल करती है. जिसमें कार के चारों ओर लगे हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे और न्यूरल नेटवर्क 360-डिग्री में सड़क, ट्रैफिक सिग्नल, पैदल यात्रियों और अन्य वाहनों को रियल-टाइम में स्कैन करते हैं.

जबकि कार का सेंट्रल कंप्यूटर मिलीसेकंड के भीतर यह तय करता है कि कब मोड़ना है कब रफ्तार बढ़ानी है और कब ब्रेक लगाना है. जिसे इलेक्ट्रिक ड्राइव-बाय-वायर और ब्रेक-बाय-वायर सिस्टम सीधे व्हील्स और मोटर तक पहुंचाते हैं.

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दो सीटों वाली Cybercab की कमी पूरी

टेस्ला पहले ही बिना स्टीयरिंग और पैडल वाली दो सीटों की Cybercab रोबोटैक्सी पेश कर चुकी है. जबकि एलन मस्क के मुताबिक अकेले या दो लोगों के सफर के लिए साइबरकैब पर्याप्त है. लेकिन जब 4 से 7 लोगों के परिवार या बड़े ग्रुप को एक साथ जाना हो तो दो-सीटर कार कम पड़ जाती है.

इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी बिना मैनुअल कंट्रोल वाली 6 या 7 सीटर Model Y लाने की तैयारी कर रही है. जिसे रोबोटैक्सी फ्लीट के साथ-साथ भविष्य में चुनिंदा निजी ग्राहकों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है.

लॉन्चिंग की बड़ी चुनौतियां

बता दें कि स्टीयरिंग और पैडल हटने के बाद कार का केबिन एक चलते-फिरते लाउंज जैसा बन जाएगा. जहां यात्री केवल टचस्क्रीन या मोबाइल ऐप के जरिए अपना डेस्टिनेशन डालकर आराम कर सकेंगे.

हालांकि इस तकनीक को आम सड़कों पर उतारने में सरकारी नियम और सेफ्टी मंजूरी सबसे बड़ी चुनौती हैं. फिलहाल अमेरिकी सड़क सुरक्षा एजेंसी (NHTSA) बिना स्टीयरिंग वाली साइबरकैब के सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है और कई देशों के कानूनों में अभी भी आपात स्थिति के लिए वाहन में मैनुअल स्टीयरिंग और ब्रेक होना अनिवार्य है.

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