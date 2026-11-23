बांग्लादेश की एक प्रमुख अदालत ने बांग्लादेश सरकार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है. अदालत ने नाबालिगों पर ‘एल्गोरिदम’ आधारित कंटेंट से पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई है. कंटेन्ट से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी आदेश जारी किया गया है.

बच्चों पर पड़ रहा बुरा असर

समाचार पत्र ‘प्रथम आलो’ की खबर के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय प्रभाग ने रविवार (22 नवंबर 2026) को एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किए. याचिका में सरकार की ओर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय नीति नहीं बनाए जाने पर सवाल उठाया गया था. न्यायमूर्ति सिकंदर महमूदुर रजी और न्यायमूर्ति फातिमा अनवर की बेंच ने डाक एवं दूरसंचार विभाग के सचिव तथा बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (BTRC) के अध्यक्ष समेत अन्य संबंधित पक्षों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया.

बच्चों पर पड़ रहे असर की जांच के लिए समिति

न्यायालय ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, बाल मनोवैज्ञानिकों, बाल रोग विशेषज्ञों और कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति का तत्काल गठन करने का भी आदेश दिया. यह समिति इस बात का आंकलन करेगी कि ‘एल्गोरिदम’ के नियंत्रण वाले कंटेंट फीड का बच्चों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है.

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दुनियाभर में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक सेहत और विकास पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ रही है. कई देशों की सरकारें बच्चों की उम्र के आधार पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले ऑनलाइन कंटेंट से बचाने के लिए कड़े नियम बनाने पर विचार कर रही हैं.

समिति यह भी जांच करेगी कि एल्गोरिदम आधारित सुझाव प्रणाली बच्चों के व्यवहार, उनकी ऑनलाइन कंटेंट तक पहुंच और उनके समग्र विकास को किस तरह प्रभावित करती है.समिति अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेगी, ताकि उसके आधार पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए जरूरी नियम और उपाय तय किए जा सकें.