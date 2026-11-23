मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत की छोटी बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने जा रही जिसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है. अनंत सिंह के पैतृक गांव में हर वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ रह रही है. कहीं मिठाई बन रही है तो कहीं मंडप और पंडाल का काम हो रहा है. लगभग तैयारियां अंतिम चरण में हैं. शादी की तैयारियों के बीच दुल्हन शिवांगी के लहंगे की चर्चा शुरू हो गई है.

कहा जा रहा है कि जो लहंगा शिवांगी अपनी शादी के दिन पहनेंगी उसे उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से तैयार कराया गया है. वाराणसी के एक प्रतिष्ठित टेक्सटाइल से लहंगे को खरीदा गया है. उस लहंगे में खास तरह के काम किए गए हैं. जड़ी का काम दिखेगा. लहंगे में कीमती पत्थर भी नजर आएंगे. हालांकि लहंगे की कीमत कितनी है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

लहंगे के साथ खरीदी गईं बनारसी साड़ियां

लहंगे के अलावा वाराणसी से कई साड़ियां भी मंगाई गई हैं. बता दें कि बनारसी साड़ियों के लिए वाराणसी पूरे देश में मशहूर है. कई लोग शादियों के समय यहां से कपड़ा खरीदने आते हैं. अनंत सिंह ने भी अपनी बेटी की शादी में खरीदारी के लिए वाराणसी को चुना. साड़ी के साथ-साथ ब्राइडल मेकअप का सामान भी वाराणसी से ही मंगाया गया है.

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कलाई में सजेगी मुजफ्फरपुर की लहठी

दूसरी ओर इस शादी में शिवांगी की कलाई पर बिहार के मुजफ्फरपुर की चूड़ी-लहठी सजेगी. जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में लहठी-चूड़ी के लिए ऑर्डर दिया गया था. लहठी बनकर रेडी है. कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो लहठी या चूड़ी है उस पर शिवांगी के होने वाले पति ऋषिकेश का नाम लिखा गया है.

बता दें कि मुजफ्फरपुर लहठी के लिए विश्व प्रसिद्ध है. बड़े पैमाने पर यहां लहठी को तैयार किया जाता है. देश भर के लोग यहां ऑर्डर देते हैं. मुजफ्फरपुर की लहठी देश के कोने-कोने में जाती है.

जानकारी हो कि 20 नवंबर को तिलकोत्सव था. अब पूरा परिवार हल्दी-संगीत और शादी की तैयारी में जुट गया है. खुद अनंत सिंह अपने पैतृक गांव नदवां में व्यवस्था को देख रहे हैं.

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