भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं और वे 2029 में भी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते नजर आएंगे. उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे सिर्फ सपने देखते रहें, क्योंकि देश का युवा, किसान, महिला, मजदूर और हर वर्ग पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है.

तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित 'सेव डेमोक्रेसी, रिमूव एनार्की' पदयात्रा को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले बयानों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि देश की जनता का पूरा समर्थन बीजेपी और पीएम मोदी के साथ है, जिसे करीमनगर की जनता ने अपने आशीर्वाद से साबित कर दिया है. राहुल गांधी के 13 करोड़ वोट कटने के दावे पर आंकड़ों के साथ पलटवार करते हुए उन्होंने पूछा कि 6 करोड़ से अधिक लोग अपना स्थान बदल चुके हैं और तेलंगाना में भी लाखों लोगों ने अपना वोट दूसरी जगह ट्रांसफर कराया है, तो क्या ऐसे लोगों को दो जगह वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए?

'घुसपैठियों के वोट की वकालत करते हैं राहुल गांधी'

उन्होंने यह भी कहा कि शेष 3 करोड़ लोगों के बारे में चुनाव आयोग ने 2003 में भी जानकारी जुटाई थी, जिनका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है और राहुल गांधी ऐसे ही लोगों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी घुसपैठियों के वोटों की वकालत करते हैं. इंडिया गठबंधन के लोग पूरी ताकत लगाने के बावजूद एक रामलीला मैदान नहीं भर पाए, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 200 से अधिक स्थानों पर रामलीला मैदान से कहीं ज्यादा लोगों को एकत्र किया. विपक्ष ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी को लोकतंत्र का आशीर्वाद मिल रहा है.'

नितिन नवीन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी, वे आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया, 'राहुल गांधी देश के भीतर और बाहर दोनों जगह भारत का अपमान करते हैं. वह हर जगह जाकर कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था संकट में है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं. भारत फ्रैजाइल फाइव से निकलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है.'

तेलंगाना सरकार पर भड़के नितिन नवीन

उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, 'राज्य सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. बीजेपी कार्यकर्ता अब तेलंगाना सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे. 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जनादेश दिया था और वह राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित सेवक बने. कांग्रेस ने कभी सेवक की अवधारणा को नहीं समझा. उसके लिए राजनीति सत्ता और विशेषाधिकार का माध्यम है, जबकि बीजेपी के लिए सत्ता व्यक्तिगत लाभ का नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है.'