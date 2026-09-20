Tiago से Comet तक, कम बजट में मिलेंगी ये Electric Cars

जानकारी ले लिए बता दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में बैटरी का बड़ा हिस्सा होता है लेकिन BaaS यानी बैटरी-ऐज-अ-सर्विस मॉडल ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है. इस सिस्टम में आपको गाड़ी बिना बैटरी की कीमत के सस्ती मिल जाती है और बैटरी का खर्च आप अपनी गाड़ी चलाने के हिसाब से प्रति किलोमीटर के किराए के रूप में देते हैं. इससे कार की शुरुआती ऑन-रोड कीमत काफी घट जाती है और बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए EV खरीदना आसान हो जाता है.