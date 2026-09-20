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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोTiago से Comet तक, कम बजट में मिलेंगी ये Electric Cars

Tiago से Comet तक, कम बजट में मिलेंगी ये Electric Cars

कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना अब होगा सच. बैटरी-ऐज-ए-सर्विस स्कीम के साथ Tata Tiago EV से लेकर MG Comet EV तक की सस्ती कारों की कीमत, फीचर्स और डिटेल्स जानें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 20 Sep 2026 06:14 PM (IST)
कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना अब होगा सच. बैटरी-ऐज-ए-सर्विस स्कीम के साथ Tata Tiago EV से लेकर MG Comet EV तक की सस्ती कारों की कीमत, फीचर्स और डिटेल्स जानें.

आप यदि अपने देश में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते खर्च से तंग आ चुके हैं तो अब समय आ गया है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ स्विच कर लें. क्योंकि, आजकल भारतीय ऑटो बाजार में कई ऐसी किफायती इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ चुकी हैं जो न सिर्फ चलाने में बेहद सस्ती हैं बल्कि आपके बजट में भी आसानी से फिट बैठ जाती हैं. Battery-as-a-Service यानी BaaS मॉडल के आने से इन गाड़ियों की शुरुआती कीमत अब और भी ज्यादा कम हो गई है.

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कम बजट में एक भरोसेमंद और फैमिली कार चाहने वालों के लिए टाटा टियागो ईवी सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है. टियागो दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है जो सिंगल चार्ज पर करीब 223 से 293 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे देती है. BaaS प्रोग्राम के तहत इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत काफी कम हो जाती है. जिससे रोजाना ऑफिस या शहर में ट्रेवल करने वालों के लिए यह पैसा वसूल ऑप्शन साबित होती है.
कम बजट में एक भरोसेमंद और फैमिली कार चाहने वालों के लिए टाटा टियागो ईवी सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है. टियागो दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है जो सिंगल चार्ज पर करीब 223 से 293 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे देती है. BaaS प्रोग्राम के तहत इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत काफी कम हो जाती है. जिससे रोजाना ऑफिस या शहर में ट्रेवल करने वालों के लिए यह पैसा वसूल ऑप्शन साबित होती है.
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लेकिन अगर आपका ज्यादातर सफर शहर की भीड़भाड़ और तंग गलियों में होता है तो एमजी कॉमेट ईवी से बेहतर कोई दूसरी कार नहीं हो सकती. क्योंकि, इसका बेहद कॉम्पैक्ट बॉक्सी डिजाइन और 2-डोर लेआउट इसे भीड़भाड़ में निकालने और पतली जगहों पर पार्क करने में काफी आसान बनाता है. BaaS मॉडल में इसकी शुरुआती कीमत करीब 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है और यह सिंगल चार्ज में करीब 230 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है.
लेकिन अगर आपका ज्यादातर सफर शहर की भीड़भाड़ और तंग गलियों में होता है तो एमजी कॉमेट ईवी से बेहतर कोई दूसरी कार नहीं हो सकती. क्योंकि, इसका बेहद कॉम्पैक्ट बॉक्सी डिजाइन और 2-डोर लेआउट इसे भीड़भाड़ में निकालने और पतली जगहों पर पार्क करने में काफी आसान बनाता है. BaaS मॉडल में इसकी शुरुआती कीमत करीब 4.99 लाख रुपये से शुरू होती है और यह सिंगल चार्ज में करीब 230 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है.
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वहीं, अगर आप हैचबैक के बजाय एक मजबूत और SUV जैसी दिखने वाली इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं तो टाटा पंच ईवी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है. इसमें आपको बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस, बोल्ड लुक्स और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई लेटेस्ट और आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. बड़ा बैटरी पैक वेरिएंट सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देता है. जिससे आप बिना किसी टेंशन के हाईवे पर लंबे सफर का मजा उठा सकते हैं.
वहीं, अगर आप हैचबैक के बजाय एक मजबूत और SUV जैसी दिखने वाली इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं तो टाटा पंच ईवी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है. इसमें आपको बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस, बोल्ड लुक्स और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई लेटेस्ट और आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. बड़ा बैटरी पैक वेरिएंट सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देता है. जिससे आप बिना किसी टेंशन के हाईवे पर लंबे सफर का मजा उठा सकते हैं.
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आपको बता दें कि, सिट्रोन की eC3 उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन कार है जिन्हें केबिन के अंदर ज्यादा जगह और बेहतरीन राइड कम्फर्ट चाहिए होता है. इसमें मिलने वाला बड़ा बैटरी पैक आपको लंबी ड्राइविंग रेंज का भरोसा देता है. जिससे बार-बार कार चार्ज करने का झंझट खत्म हो जाता है. BaaS स्कीम का फायदा उठाकर इसे भी काफी कम शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. जिससे यह एक बेहतरीन फैमिली EV बन जाती है.
आपको बता दें कि, सिट्रोन की eC3 उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन कार है जिन्हें केबिन के अंदर ज्यादा जगह और बेहतरीन राइड कम्फर्ट चाहिए होता है. इसमें मिलने वाला बड़ा बैटरी पैक आपको लंबी ड्राइविंग रेंज का भरोसा देता है. जिससे बार-बार कार चार्ज करने का झंझट खत्म हो जाता है. BaaS स्कीम का फायदा उठाकर इसे भी काफी कम शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. जिससे यह एक बेहतरीन फैमिली EV बन जाती है.
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वहीं, EV सेगमेंट में प्रीमियम अहसास और नए जमाने के फीचर्स पसंद करने वालों के लिए किआ साइरॉस ईवी भी एक शानदार विकल्प बनकर उभर रही है. इसमें पैनोरमिक डिस्प्ले, एडवांस सेफ्टी सिस्टम और कई कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिलते हैं. अगर आपका बजट थोड़ा बेहतर है और आप लंबी रेंज वाली एक स्मार्ट और अट्रैक्टिव लुक वाली EV घर लाना चाहते हैं तो यह कार आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
वहीं, EV सेगमेंट में प्रीमियम अहसास और नए जमाने के फीचर्स पसंद करने वालों के लिए किआ साइरॉस ईवी भी एक शानदार विकल्प बनकर उभर रही है. इसमें पैनोरमिक डिस्प्ले, एडवांस सेफ्टी सिस्टम और कई कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिलते हैं. अगर आपका बजट थोड़ा बेहतर है और आप लंबी रेंज वाली एक स्मार्ट और अट्रैक्टिव लुक वाली EV घर लाना चाहते हैं तो यह कार आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
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जानकारी ले लिए बता दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में बैटरी का बड़ा हिस्सा होता है लेकिन BaaS यानी बैटरी-ऐज-अ-सर्विस मॉडल ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है. इस सिस्टम में आपको गाड़ी बिना बैटरी की कीमत के सस्ती मिल जाती है और बैटरी का खर्च आप अपनी गाड़ी चलाने के हिसाब से प्रति किलोमीटर के किराए के रूप में देते हैं. इससे कार की शुरुआती ऑन-रोड कीमत काफी घट जाती है और बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए EV खरीदना आसान हो जाता है.
जानकारी ले लिए बता दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में बैटरी का बड़ा हिस्सा होता है लेकिन BaaS यानी बैटरी-ऐज-अ-सर्विस मॉडल ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है. इस सिस्टम में आपको गाड़ी बिना बैटरी की कीमत के सस्ती मिल जाती है और बैटरी का खर्च आप अपनी गाड़ी चलाने के हिसाब से प्रति किलोमीटर के किराए के रूप में देते हैं. इससे कार की शुरुआती ऑन-रोड कीमत काफी घट जाती है और बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए EV खरीदना आसान हो जाता है.
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आप जब भी BaaS मॉडल या नॉर्मल ईवी खरीदने का प्लान बनाएं तो सिर्फ कार की एक्स-शोरूम कीमत देखकर फैसला न लें. हमेशा हिसाब लगा लें कि आपका रोजाना का रनिंग किलोमीटर कितना है और उस हिसाब से हर महीने बैटरी रेंटल और चार्जिंग का कुल खर्च कितना आएगा. अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो पेट्रोल कार की तुलना में EV की कम रनिंग कॉस्ट आपके हजारों रुपये महीने बचा सकती है.
आप जब भी BaaS मॉडल या नॉर्मल ईवी खरीदने का प्लान बनाएं तो सिर्फ कार की एक्स-शोरूम कीमत देखकर फैसला न लें. हमेशा हिसाब लगा लें कि आपका रोजाना का रनिंग किलोमीटर कितना है और उस हिसाब से हर महीने बैटरी रेंटल और चार्जिंग का कुल खर्च कितना आएगा. अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो पेट्रोल कार की तुलना में EV की कम रनिंग कॉस्ट आपके हजारों रुपये महीने बचा सकती है.
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बता दें कि, बाजार में अब सभी के जरूरत और हर बजट के हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं. अगर शहर के छोटे-मोटे कामों के लिए कार चाहिए तो कॉमेट या टियागो बेस्ट हैं. वहीं ज्यादा स्पेस और रफ-एंड-टफ यूज के लिए पंच ईवी या सिट्रोन eC3 बेहतर साबित होंगी. किसी भी कार को फाइनल करने से पहले शोरूम जाकर टेस्ट ड्राइव लें अपने शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें और फिर सही गाड़ी अपने घर लाएं.
बता दें कि, बाजार में अब सभी के जरूरत और हर बजट के हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं. अगर शहर के छोटे-मोटे कामों के लिए कार चाहिए तो कॉमेट या टियागो बेस्ट हैं. वहीं ज्यादा स्पेस और रफ-एंड-टफ यूज के लिए पंच ईवी या सिट्रोन eC3 बेहतर साबित होंगी. किसी भी कार को फाइनल करने से पहले शोरूम जाकर टेस्ट ड्राइव लें अपने शहर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को समझें और फिर सही गाड़ी अपने घर लाएं.
Published at : 20 Sep 2026 06:14 PM (IST)
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