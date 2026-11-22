TVS Star City Plus Delisted: भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor ने अपनी लोकप्रिय कम्यूटर बाइक TVS Star City Plus को अपनी आधिकारिक भारतीय वेबसाइट से हटा दिया है. कंपनी के इस कदम से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि 110 सीसी सेगमेंट की इस किफायती बाइक का सफर भारतीय बाजार में शायद अब खत्म हो गया है.

हालांकि, TVS की तरफ से अभी तक इस मॉडल को बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी के ऑनलाइन पोर्टफोलियो से इसका गायब होना इसके बंद होने की ओर इशारा करता है.

कमजोर बिक्री और अपडेट की कमी बनी बड़ी वजह

मीडिया रिपोर्ट्स और ऑटो सेक्टर के आंकड़ों के मुताबिक, टीवीएस स्टार सिटी प्लस को पिछले काफी समय से कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला था. कंपनी ने इस बाइक में आखिरी बड़ा बदलाव मार्च 2021 में किया था, जब इसमें फ्रंट रोटो-पेटल डिस्क ब्रेक का विकल्प जोड़ा गया था. इसके बाद नए उत्सर्जन मानकों के अनुसार इंजन में किए गए मामूली सुधारों को छोड़कर इसमें कोई नया फीचर या डिजाइन अपडेट नहीं दिया गया.

यही वजह रही कि बाजार में इसकी मांग लगातार कम होती चली गई. साल 2026 के शुरुआती चार महीनों में इस बाइक की केवल 49 यूनिट्स ही बिक पाई थीं, जबकि मई से सितंबर 2026 के बीच इसकी एक भी यूनिट की बिक्री दर्ज नहीं की गई। गिरती मांग के कारण ही कंपनी ने शायद इसमें आगे निवेश न करने का फैसला लिया है.

12 साल तक भारतीय सड़कों पर रहा दबदबा

टीवीएस ने स्टार सिटी प्लस को भारतीय बाजार में पहली बार साल 2014 में लॉन्च किया था. करीब 12 साल के अपने लंबे सफर में इस मोटरसाइकिल ने बजट और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के बीच खास पहचान बनाई. अब वेबसाइट से स्टार सिटी प्लस के हटने के बाद कंपनी के पास एंट्री-लेवल कम्यूटर सेगमेंट में मुख्य रूप से दो ही विकल्प- टीवीएस रेडियन और टीवीएस स्पोर्ट बचे हैं, जो अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

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इंजन और खास फीचर्स

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टीवीएस स्टार सिटी प्लस में 109.7 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया था. यह इंजन 7,350 आरपीएम पर 8.2 एचपी की अधिकतम पावर और 4,500 आरपीएम पर 8.7 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता था. इसे 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था.

एक बजट कम्यूटर बाइक होने के बावजूद कंपनी ने इसमें कई उपयोगी फीचर्स दिए थे. इनमें एलईडी हेडलैंप, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट, इलेक्ट्रिक सेल्फ-स्टार्ट और 5-स्टेप एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल थे. इसके अलावा बाइक में 17-इंच के अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर और ड्रम व डिस्क दोनों ब्रेक वेरिएंट्स का विकल्प मिलता था.

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