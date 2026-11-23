यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव हों या फिर बीजेपी और अन्य दल, सभी तैयारी में जुटे हैं. इस बीच बयानबाजी भी जारी है. अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने अखिलेश यादव के एक बयान पर निशाना साधा है.

सोमवार (23 नवंबर, 2026) को राजीव रंजन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 'बीजेपी का कमल मुरझा गया है' वाले बयान पर कहा, "मुझे लगता है ये चुटकुलों का दौर गंभीर मसलों में कई बार जो देखा जा रहा है, ये सियासत के थके-हारे खिलाड़ियों की बातें हो सकती हैं."

'ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी का क्या औचित्य'

जेडीयू नेता ने कहा, "अखिलेश यादव को अपना भविष्य बहुत उज्ज्वल उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं दिख रहा है और ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी का क्या औचित्य है, जब ये आंकड़े अनेक सांख्यिकी संस्थानों के द्वारा प्रमाणित हैं? फिर मुझे नहीं लगता है कि इसे उपहास का विषय बनाया जाना किसी गंभीर राजनेता के लिए उचित होगा."

पटना, बिहार: जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 'भाजपा का कमल मुरझा गया है' वाले बयान पर कहा, "मुझे लगता है ये चुटकुलों का दौर गंभीर मसलों में कई बार जो देखा जा रहा है, ये सियासत के थके-हारे खिलाड़ियों की बातें हो सकती हैं। अखिलेश यादव को अपना भविष्य बहुत उज्ज्वल उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं दिख रहा है और ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी का क्या औचित्य है, जब ये आंकड़े अनेक सांख्यिकी संस्थानों के द्वारा प्रमाणित हैं? फिर मुझे नहीं लगता है कि इसे उपहास का विषय बनाया जाना किसी गंभीर राजनेता के लिए उचित होगा।" — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2026

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दूसरी ओर राजीव रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. उनके बयान 'पिछले 12-13 वर्षों में भारत में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं', इस पर जेडीयू नेता ने कहा, "यह एक मुश्किल लक्ष्य था, लेकिन देश ने हासिल किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के ये 12 वर्ष और एक बड़ी चुनौती थी जिस तरह से गरीबी के बड़े आंकड़े को कम करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया."

उन्होंने कहा, "अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हुई. डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और कई तरह के सामाजिक सुरक्षा के बड़ी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन के बाद यह संभव हो पाया है..."

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