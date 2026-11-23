अग्निवीर कर सकेंगे शादी, सरकार ने दी मंजूरी, जानें क्या हैं नए नियम
मोदी सरकार ने 2 साल के एक्सटेंशन के बाद अब अग्निवीरों को विवाह करने की मंजूरी दे दी है. माना जा रहा है कि जल्द थलसेना और वायुसेना में कार्यरत अग्निवीरों को भी ये रियायत मिल जाएगी.
मोदी सरकार की तरफ से अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. 2 साल के एक्सटेंशन के बाद केंद्र सरकार ने अब अग्निवीरों को विवाह करने की मंजूरी दे दी है. 4 साल की सेवाओं के बाद जिन अग्निवीरों को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उन्हें शादी करने की इजाजत दे दी गई है.
फिलहाल, भारतीय नौसेना के अग्निवीरों को ये मंजूरी मिली है. माना जा रहा है कि जल्द थलसेना और वायुसेना में कार्यरत अग्निवीरों को भी ये रियायत मिल जाएगी. बता दें कि 2 साल के एक्सटेंशन के बाद विपक्षी पार्टियां अग्निवीरों के लिए शादी की मंजूरी की मांग कर रही थी.
25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति का विकल्प
भारतीय नौसेना के पहले बैच के 4 साल पूरे होने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर स्थायी नियुक्ति का विकल्प दिया गया है, जबकि बाकी के पात्र अग्निवीरों को 2 साल के एक्सटेंशन का अवसर मिला है. पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 4 नवंबर को दूसरी टूर ऑफ ड्यूटी को मंजूरी दी गई थी.
कब शुरू हुई थी अग्निपथ स्कीम
अग्निपथ स्कीम जो साल 2022 में शुरू की गई थी, उसके मुताबिक सेना में भर्ती के समय उम्मीदवारों का अविवाहित होना जरूरी है. इसके अलावा शुरुआती 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की मनाही है. यहां तक कि आधिकारिक तौर पर सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी (TOD) चुनते समय भी अग्निवीर का अविवाहित होना जरूरी है.
इसके बाद अग्निवीर एक छोटे ब्रेक के बाद जब दूसरे कार्यकाल के लिए जुड़ेंगे, तो उन्हें लगभग 4 सप्ताह की शॉर्ट ट्रेनिंग से गुजरना होगा. बता दें कि इस ट्रेनिंग को पूरा करने के तुरंत बाद ही उन्हें शादी करने की अनुमति मिल जाएगी.
भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के पहले बैच ने अपना शुरुआती चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. इनमें से 25 फीसदी को मेरिट के आधार पर स्थायी रूप से शामिल होने का मौका दिया गया है जबकि बाकी योग्य उम्मीदवारों को 2 साल का सेवा विस्तार चुनने का ऑप्शन दिया गया है.
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