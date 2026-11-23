Remove Black Stains From Tiles: बाथरूम की टाइल्स ऊपर से कितनी भी साफ और चमकदार क्यों न दिखें, लेकिन कोनों और जोड़ वाली जगहों पर जमी काली परत पूरी सफाई का लुक खराब कर देती है. कई बार लोग इसे हटाने के लिए बार-बार केमिकल या ज्यादा मात्रा में क्लीनर इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं होती. सही तरीके से सफाई करने के लिए पहले यह देखना जरूरी है कि टाइल किस तरह की है और उस पर काली गंदगी क्यों जम रही है.

बाथरूम में पानी, साबुन और दूसरी चीजों का इस्तेमाल रोज होता है. ऐसे में कोनों, ग्राउट के बीच और उन जगहों पर गंदगी जल्दी जमती है, जहां पानी ठीक से सूख नहीं पाता. यही वजह है कि कई बार पूरी टाइल साफ होने के बाद भी उसके कोने काले और गंदे नजर आते हैं.

टाइल के कोने काले क्यों पड़ जाते हैं?

टाइल पर जमा गंदगी सिर्फ धूल की वजह से नहीं होती. हार्ड वाटर, साबुन की परत, तेल और धूल भी धीरे-धीरे टाइल पर जमते रहते हैं. ज्यादा क्लीनर का इस्तेमाल करने पर उसका कुछ हिस्सा भी टाइल पर रह सकता है. अगर टाइल थोड़ी खुरदरी या डिजाइन वाली है तो उसके छोटे-छोटे हिस्सों में गंदगी ज्यादा आसानी से फंस जाती है. ग्राउट के जोड़ भी गंदगी जमा होने की बड़ी वजह हैं. यहां पानी और साबुन पहुंचता रहता है और सफाई के दौरान इन जगहों पर ध्यान कम जाता है. इसी वजह से फर्श या दीवार की टाइल साफ दिखने के बाद भी जोड़ और कोनों में काली परत नजर आती रहती है.





लेकिन हर बार काली दिखने वाली जगह गंदगी ही हो, यह जरूरी नहीं है. बहुत ज्यादा रगड़ने या गलत केमिकल इस्तेमाल करने से टाइल की चमक भी खराब हो सकती है. ऐसी खराब हुई फिनिश सिर्फ सफाई करने से वापस नहीं आती.

रोज की सफाई और डीप क्लीनिंग अलग है

बाथरूम की टाइल्स की रोजाना सफाई के लिए सबसे पहले धूल और ऊपर की गंदगी हटा दें. इसके बाद टाइल के हिसाब से सही क्लीनर लेकर गीले पोछे या मुलायम कपड़े से सफाई करें. कोशिश करें कि सफाई के बाद गंदा पानी टाइल पर सूखने न पाए. अगर पानी टाइल पर ही सूख जाता है तो उसमें मौजूद गंदगी दोबारा वहीं जम सकती है. इससे टाइल पर एक पतली सी परत दिखाई देने लगती है और कुछ समय बाद टाइल फिर गंदी लगने लगती है.

अगर सामान्य पोछे से कोनों में जमी काली परत नहीं निकल रही है तो वहां थोड़ी ज्यादा सफाई करनी पड़ सकती है. एक साथ पूरा बाथरूम साफ करने के बजाय छोटे हिस्से में काम करें. क्लीनर को पैक पर दिए गए तरीके के हिसाब से लगाएं और जरूरत पड़ने पर मुलायम ब्रश से हल्के हाथ से रगड़ें. ध्यान रखें कि ज्यादा क्लीनर डालने या उसे ज्यादा देर तक टाइल पर छोड़ने से सफाई अच्छी हो, यह जरूरी नहीं है. इससे टाइल को नुकसान भी हो सकता है.

टाइल के हिसाब से करें सफाई

हर टाइल के लिए एक जैसा क्लीनर इस्तेमाल करना सही नहीं है. बाथरूम में सिरेमिक, विट्रिफाइड, पोर्सिलेन और नेचुरल स्टोन जैसी अलग-अलग टाइल्स लगी हो सकती हैं. इसलिए सफाई शुरू करने से पहले यह पता कर लें कि आपके बाथरूम में कौन सी टाइल लगी है. सिरेमिक, विट्रिफाइड और पोर्सिलेन टाइल्स की सफाई में पहले धूल और गंदगी हटा दें. इसके बाद उसी टाइल के लिए सही क्लीनर का इस्तेमाल करें. अगर टाइल पर डिजाइन या उभरी हुई जगहें हैं तो वहां गंदगी ज्यादा फंस सकती है. ऐसे हिस्सों में मुलायम या नॉन-मेटालिक ब्रश से धीरे-धीरे सफाई की जा सकती है.

अगर बाथरूम में मार्बल या कोई दूसरा नेचुरल स्टोन लगा है तो ज्यादा सावधानी रखें. मार्बल पर तेज एसिड वाला क्लीनर लगाने से उसकी चमक खराब हो सकती है. ऐसी टाइल के लिए नेचुरल स्टोन वाला न्यूट्रल क्लीनर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है.





काले कोनों पर एसिड वाला क्लीनर कब लगाएं?

बाथरूम में साबुन के साथ हार्ड वाटर के निशान भी जमा होते रहते हैं. इन निशानों को हटाने के लिए कुछ एसिड वाले टाइल या बाथरूम क्लीनर काम आ सकते हैं. लेकिन इन्हें हर तरह की टाइल पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर टाइल मार्बल, लाइमस्टोन या ऐसा कोई पत्थर है जिस पर एसिड से नुकसान हो सकता है तो ऐसे क्लीनर से दूर रहें. अगर आपको टाइल के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले किसी ऐसी जगह पर थोड़ा सा क्लीनर लगाकर देखें जो आसानी से नजर नहीं आती.

सबसे जरूरी बात, अलग-अलग क्लीनिंग केमिकल को कभी आपस में न मिलाएं. अगर पहले किसी क्लीनर या ब्लीच का इस्तेमाल किया है तो उसके ऊपर तुरंत दूसरा केमिकल न डालें.

नल और शॉवर की सफाई ऐसे करें

बाथरूम के कोनों के अलावा नल और शॉवर के आसपास भी हार्ड वाटर की वजह से सफेद या गंदी परत जम सकती है. लेकिन टाइल साफ करने वाला क्लीनर हर फिटिंग के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं है. नल, शॉवर और सीपी फिटिंग के लिए उसी तरह का क्लीनर इस्तेमाल करें जो उस चीज के लिए बनाया गया हो. इससे फिटिंग की चमक खराब होने का खतरा कम रहेगा.

टाइल पर सीमेंट या ग्राउट जम गया है तो?

कई बार बाथरूम की टाइल पर काली गंदगी नहीं, बल्कि काम के दौरान बची सीमेंट या ग्राउट की परत चिपकी होती है. ऐसी परत सामान्य क्लीनर से आसानी से नहीं निकलती. सीमेंट वाले ग्राउट या एडहेसिव की परत हटाने के लिए कुछ टाइल्स पर एसिड वाला क्लीनर इस्तेमाल किया जाता है. वहीं एपॉक्सी ग्राउट के लिए अलग तरह के क्लीनर की जरूरत होती है. इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि टाइल पर जमा चीज आखिर है क्या. टाइल को चाकू या किसी धातु की चीज से जोर लगाकर न खुरचें. इससे टाइल पर स्क्रैच पड़ सकते हैं और उसकी चमक खराब हो सकती है.

इसे भी पढ़ें : Coriander Storage Tips: फ्रिज में धनिया जल्दी गल जाता है, अपनाएं ये खास ट्रिक

टाइल साफ करते समय इन गलतियों से बचें

बाथरूम की टाइल साफ करते समय कई केमिकल एक साथ न मिलाएं. मार्बल जैसी टाइल पर एसिड वाला क्लीनर न लगाएं. चमकदार या ग्लेज्ड टाइल को स्टील वूल से न रगड़ें. क्लीनर को टाइल पर सूखने न दें. इसके साथ ही किसी भी क्लीनर को इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर देख लें कि वह आपकी टाइल के लिए सही है या नहीं.