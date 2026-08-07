बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक

How To Check LPG Gas Cylinder Level At Home: रसोई में खाना बनाते समय अगर अचानक गैस खत्म हो जाए, तो पूरा काम रुक जाता है. सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब सिलेंडर में कितनी गैस बची है, इसका कोई अंदाजा नहीं होता. कई लोग सिलेंडर उठाकर उसका वजन देखकर अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना आसान नहीं होता. अच्छी बात यह है कि एक आसान तरीका है, जिससे बिना सिलेंडर उठाए ही पता लगाया जा सकता है कि उसमें कितनी गैस बची है.

बिना उठाए ऐसे करें गैस सिलेंडर चेक

इसके लिए आपको सिर्फ घर के गर्म नल का पानी चाहिए. उबलता हुआ पानी बिल्कुल इस्तेमाल न करें. सबसे पहले एक जग में गर्म नल का पानी भर लें. अब इस पानी को धीरे-धीरे सिलेंडर के एक तरफ ऊपर से नीचे तक डालें. पानी डालने के बाद 5 से 10 सेकंड इंतजार करें. इसके बाद उसी हिस्से पर ऊपर से नीचे तक हाथ फेरें. अगर सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में गर्माहट महसूस हो और नीचे का हिस्सा ठंडा लगे, तो जहां तापमान बदलता है, वहीं तक सिलेंडर में गैस मौजूद होती है. यानी ठंडे हिस्से के अंदर तरल एलपीजी भरी होती है, जबकि उसके ऊपर का हिस्सा खाली होता है. अगर पूरे सिलेंडर का तापमान लगभग एक जैसा महसूस हो और कहीं भी फर्क न लगे, तो संभव है कि सिलेंडर लगभग खाली हो चुका हो.





ऐसा क्यों होता है?

एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर गैस नहीं, बल्कि तरल यानी लिक्विड रूप में भरी होती है. सिलेंडर के अंदर दबाव होने की वजह से यह तरल बनी रहती है. जब आप चूल्हा जलाते हैं, तो यही तरल एलपीजी गैस में बदलती है. इस प्रक्रिया में तरल एलपीजी सिलेंडर की स्टील की दीवारों से गर्मी खींचती है. यही कारण है कि जहां तक गैस मौजूद होती है, वहां सिलेंडर का हिस्सा आसपास की तुलना में ज्यादा ठंडा महसूस होता है. वहीं जिस हिस्से में गैस नहीं होती, वहां स्टील गर्म पानी की गर्मी को ज्यादा देर तक संभालकर रखती है. इसी वजह से हाथ लगाने पर ऊपर और नीचे के हिस्से में तापमान का अंतर आसानी से महसूस हो जाता है.

कई बार पानी डालने के बाद लाइन भी दिख सकती है

कुछ मामलों में गर्म पानी डालने के बाद सिलेंडर पर हल्की नमी या कंडेनसेशन की एक लाइन दिखाई देती है. यह लाइन भी गैस के स्तर का संकेत देती है. हालांकि अगर लाइन न दिखे, तब भी हाथ से तापमान महसूस करके गैस का स्तर आसानी से जाना जा सकता है.

गैस इस्तेमाल करने के तुरंत बाद करें यह टेस्ट

अगर आप खाना बनाने के तुरंत बाद या गैस गीजर चलाने के बाद यह तरीका अपनाते हैं, तो तापमान का अंतर और भी साफ महसूस होता है. ऐसे समय सिलेंडर के अंदर गैस तेजी से इस्तेमाल हो रही होती है, इसलिए ठंडा और गर्म हिस्सा आसानी से पहचाना जा सकता है.

क्या प्रेशर गेज से पता चल सकता है?

कई लोगों को लगता है कि प्रेशर गेज देखकर सिलेंडर में बची गैस का पता लगाया जा सकता है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के मामले में ऐसा नहीं होता. एलपीजी एक लिक्विड गैस है. जब तक सिलेंडर में थोड़ा भी तरल एलपीजी मौजूद रहती है, तब तक अंदर का दबाव लगभग समान रहता है. इसलिए सिर्फ प्रेशर देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि सिलेंडर आधा भरा है या लगभग खाली. इसी वजह से गर्म पानी वाला तरीका ज्यादा उपयोगी माना जाता है.





सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान

यह तरीका अपनाते समय कभी भी उबलता हुआ पानी इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे हाथ जलने का खतरा रहता है. केवल गर्म नल का पानी ही पर्याप्त होता है. इसके साथ ही, सिलेंडर में कितनी गैस बची है, यह देखने के लिए कभी भी रेगुलेटर हटाकर वाल्व खोलने की कोशिश न करें. यह बेहद खतरनाक हो सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है.

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सिलेंडर पूरी तरह भरा क्यों नहीं होता?

बहुत से लोग सोचते हैं कि नया सिलेंडर पूरा भरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. एलपीजी सिलेंडर सुरक्षा कारणों से लगभग 80 प्रतिशत तक ही भरे जाते हैं. बाकी खाली जगह इसलिए छोड़ी जाती है ताकि तापमान बढ़ने पर गैस सुरक्षित तरीके से फैल सके.

गैस खत्म होने से पहले क्या करें?

अगर आपके घर में दो सिलेंडर हैं, तो पहला सिलेंडर खत्म होते ही दूसरा लगाकर तुरंत नया सिलेंडर बुक कर दें. दोनों सिलेंडर पूरी तरह खाली होने का इंतजार न करें. सर्दियों में गैस की खपत अक्सर बढ़ जाती है, खासकर अगर घर में गैस गीजर या हीटर का इस्तेमाल होता है. ऐसे मौसम में सिलेंडर की जांच थोड़ा ज्यादा करते रहें. अगर घर में मेहमान आए हों या गैस का इस्तेमाल सामान्य से ज्यादा हो रहा हो, तब भी समय-समय पर यह आसान टेस्ट करके पता लगाते रहें कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. इससे खाना बनाते समय अचानक गैस खत्म होने जैसी परेशानी से बचा जा सकता है.

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