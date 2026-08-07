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भारत की पहली 'टॉप गन' भावना, नाम सुनते ही खौफ खाएगा पाकिस्तान

First Women Top Gun: भारतीय वायु सेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने पहली महिला टॉप गन बनकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने भारतीय वायुसेना के सबसे कठिन फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 07 Aug 2026 09:52 AM (IST)
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स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने भारतीय वायु सेना ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आजतक किसी ने हासिल नहीं किया है.  स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ग्वालियर में 'टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट' में प्रतिष्ठित 'फाइटर कॉम्बैट लीडर' (FCL) कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं.

रचा इतिहास
बिहार के एक छोटे से शहर से आसमान में उड़ने का सपना देखने वाली भावना ने आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. इससे पहले 2021 में भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थीं. वो भारत की उन शुरुआती तीन महिला फाइटर पायलटों की तिकड़ी में शामिल रही हैं जिन्होंने कॉकपिट संभाला था.

क्या है टॉप गन स्कूल?

ग्वालियर स्थित 'टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट' (TACDE) को भारतीय वायुसेना का टॉप गन स्कूल कहा जाता है. आज तक कोई भी महिला पायलट यहां से ग्रेजुएट नहीं हुई थी.

कठिन ट्रेनिंग की पार

 भावना ने 20 हफ्तों की सबसे कठिन और उन्नत फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है. आपको बता दें कि इस कोर्स के लिए चुने जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सौ (100) में से केवल एक ही पायलट को इस कठिन ट्रेनिंग की परीक्षा देने का मौका मिलता है.

स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ फिलहाल सुखोई-30MKI (Sukhoi-30MKI) फाइटर जेट उड़ाती हैं। शुरुआत में उन्होंने मिग-21 (MiG-21) उड़ाया था, जिसके बाद वे वायुसेना के इस सबसे प्रमुख और ताकतवर जेट को उड़ाने के स्तर तक पहुंचीं.

बचपन का था सपना

भावना ने साल 2016 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था- मेरे लिए ये बचपन का सपना था.जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने उसे पकड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाया और मैं यहां हूं. मुझे नहीं लगता कि अब इसका समय है. मुझे लगता है कि यह हमेशा के लिए समय था.

ये भी पढ़ें: 'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 07 Aug 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
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