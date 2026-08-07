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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबैंकॉक: स्कूल में छात्र ने की अंधाधुंध फायरिंग- 7 की मौत, मरने वालों में 3 टीचर- 3 स्टूटेंट

बैंकॉक: स्कूल में छात्र ने की अंधाधुंध फायरिंग- 7 की मौत, मरने वालों में 3 टीचर- 3 स्टूटेंट

बैंकॉक के पास नॉनथाबुरी प्रांत के बैंक क्रुआई जिले में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में तीन शिक्षकों और तीन छात्रों समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 12:27 PM (IST)
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थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास शुक्रवार को एक स्कूल में हुई गोलीबारी में तीन शिक्षकों और तीन छात्रों समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. AP की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि स्कूल में गोलीबारी करने वाला हमलावर घायल हुआ था. बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि हमलावर की भी मौत हो गई है. घटना बैंकॉक से सटे नॉनथाबुरी प्रांत के बैंक क्रुआई जिले में हुई.

नॉनथाबुरी के स्कूल में हुई गोलीबारी

BBC की रिपोर्ट के अनुसार,  पुलिस ने अपने जारी बयान में कहा कि यह घटना नॉनथाबुरी प्रांत के बैंक क्रुआई जिले में स्थित डेबसीरिन नॉनथाबुरी स्कूल में हुई. पुलिस ने हमलावर की पहचान स्कूल के ही एक छात्र के रूप में की है. घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. थाईलैंड में नौवीं कक्षा के छात्रों की उम्र आमतौर पर करीब 14 वर्ष होती है. हालांकि, पुलिस की ओर से हमलावर की उम्र को लेकर दी गई जानकारी इस रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है.

प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया दुख

पुलिस अधिकारी पासाकोर्न चैतावीवोंग ने बीबीसी से घटना की पुष्टि की है. थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भी स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना की आलोचना की और इसे बेहद दुखद बताया. प्रधानमंत्री ने कहा, "यह बहुत बुरा हुआ है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. मैं केवल पीड़ितों के लिए दुखी नहीं हूं, बल्कि मुझे इस बात का भी अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. हमारे देश में ऐसा कैसे हो सकता है?"

छात्र ने बताया- पहले लगा पटाखे फूट रहे हैं

घटना के दौरान स्कूल में मौजूद 18 वर्षीय एक छात्र ने बताया कि शुरुआत में उसे गोली चलने का अंदाजा नहीं हुआ. उसे लगा कि शायद पटाखे फूट रहे हैं या कोई किसी वस्तु को जोर-जोर से पीट रहा है. छात्र ने बताया कि लगातार कई गोलियों की आवाज सुनाई दी. इसके बाद कुछ देर के लिए शांति रही और फिर दोबारा गोलियां चलने लगीं. गोलीबारी से स्कूल में मौजूद छात्रों में दहशत फैल गई.

ये भी पढ़ें: तृषा पर CM विजय ने उदयनिधि स्टालिन को दे दिया जवाब, 'मैं ओछी...'

स्कूल से बाहर निकाले गए छात्र, मौके पर पहुंचीं एंबुलेंस

आपातकालीन कर्मियों द्वारा जारी तस्वीरों में छात्रों को बैंकॉक के उत्तर-पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित डेबसीरिन नॉनथाबुरी स्कूल से बाहर निकलते देखा गया. घटना के बाद कई एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं. तस्वीरों में एक व्यक्ति को एंबुलेंस के बाहर स्ट्रेचर पर लेटे हुए देखा गया, जबकि एक अन्य घायल का चिकित्साकर्मी इलाज करते नजर आया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
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