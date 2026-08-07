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हिंदी न्यूज़ऑटोNight Driving Safety: रात को सफर पर निकलें तो गाड़ी में जरूर चेक करें ये तीन चीजें

Night Driving Safety: रात को सफर पर निकलें तो गाड़ी में जरूर चेक करें ये तीन चीजें

Night Driving Safety:रात के सफर पर निकलने से पहले हेडलाइट्स, ब्रेक और टायरों की जांच जरूर करें, यह तीन चीजें नजरअंदाज करने से रास्ते में बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 07 Aug 2026 09:42 AM (IST)
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Night Driving Safety: रात के अंधेरे में गाड़ी खराब होना दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल भरा होता है, न आसानी से मदद मिलती है, न सही तरीके से खराबी दिखती है. यही वजह है कि रात में लंबे सफर पर निकलने से पहले गाड़ी की कुछ जरूरी चीजें जांच लेना बेहद जरूरी माना जाता है.

हेडलाइट्स की जांच सबसे पहले करें

रात में सुरक्षित सफर की पहली शर्त है, साफ और सही तरीके से सेट हेडलाइट्स. गंदी या गलत एंगल पर सेट हेडलाइट्स रोशनी को सही तरीके से सड़क पर नहीं फेंक पातीं, जिससे सामने का रास्ता धुंधला दिखता है. साथ ही हेडलाइट्स को हमेशा लो बीम पर रखना चाहिए, क्योंकि हाई बीम सामने से आने वाले वाहनों की आंखों में चकाचौंध पैदा करता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ा देता है. टेललाइट्स और इंडिकेटर्स पर भी धूल मिट्टी जमी हो तो उन्हें साफ करना न भूलें.

ब्रेक की मजबूती जांचना है जरूरी

रात के सुनसान रास्तों पर अगर ब्रेक ने अचानक जवाब दे दिया, तो मदद मिलना भी मुश्किल हो जाता है. इसलिए निकलने से पहले ब्रेक पैडल की जांच जरूर करें, कोई अजीब आवाज या ढीलापन महसूस हो तो सफर पर निकलने से पहले ही ठीक करा लें. यह छोटी सी सावधानी बड़े हादसे से बचा सकती है.

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टायरों की हालत पर रखें खस नजर

तीसरी और उतनी ही अहम चीज है टायरों की जांच. टायर में हवा की सही मात्रा, ट्रेड की गहराई और किसी तरह की दरार या घिसावट, यह सब निकलने से पहले चेक कर लेना चाहिए. रात में टायर पंक्चर होना या फटना दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अंधेरे में स्पेयर टायर बदलना भी आसान नहीं होता.

गाड़ी फिट हो तभी निकलें सफर पर

एक्सपर्ट्स की सलाह है कि रात में सुरक्षित यात्रा की सबसे पहली शर्त यही है कि गाड़ी हर तरह से फिट हो. सुनसान रास्तों पर गाड़ी खराब होने पर मदद मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यह तीन जांच किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए.

खुद को भी रखें अलर्ट

गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर की सतर्कता भी जरूरी है. लंबी ड्राइव से पहले अच्छी नींद लें, हर 2 3 घंटे में ब्रेक लें, और सामने चल रहे गाड़ी से थोड़ी ज्यादा दूरी बनाकर चलें, क्योंकि रात में दूरी का सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. इन सभी बातों का ध्यान रखकर रात का सफर सुरक्षित और स्ट्रेस फ्री बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Suspension vs Spring: सस्पेंशन और कमानी में क्या होता है अंतर, कौन ज्यादा मजबूत?

Published at : 07 Aug 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Night Driving Safety Long Drive Safety Headlight Check
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