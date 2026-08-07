'सच्चा मुसलमान ऐसा कभी नहीं कर सकता', सावन में गोकशी पर बोले रामपुर SP अनिल कुमार

रामपुर में गोकशी की घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक (SP) अनिल कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जनपद में अमन-चैन बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी. उन्होंने इस दौरान कहा कि गोकशी की घटनाएं सच्चा मुसलमान अंजाम नहीं देता, बल्कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसा करते हैं ताकि माहौल बिगाड़ने के प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में SP ने गुरुवार को दोपहर के समय में गोकशी के खिलाफ अभियान को लेकर पुलिस लाइन में एक बैठक भी की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत कर जानकारी साझा की.

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#WATCH | Rampur, Uttar Pradesh: Superintendent of Police Anil Kumar Sisodia says, "The main issue in Rampur, a district known for its peace-loving nature, is that cow slaughterers have been surreptitiously targeting stray cattle found in the dense forests. 2-3 such incidents have… pic.twitter.com/ftG78vE8xi — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 6, 2026

'सच्चा मुसलमान ऐसा काम नहीं करता'

मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक (SP) ने कहा कि इस्लाम धर्म के अनुसार ऐसा कोई भी पशु, जिसे काटने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों, उसका मांस खाना हराम माना गया है. उन्होंने कहा कि "सच्चा मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता. जो लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, या तो वे मुसलमान नहीं हैं या फिर हरामी हैं. ऐसे लोगों का इलाज करना ही मेरा काम है."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने एक अभियान चलाया है जिसके तहत थानों में 5 से 10 साल में गोकश की जो भी सूची है, उनका सत्यापन कराया जायेगा. डोजियर बनाए जायेंगे और उनके पोस्कार्ड साइज के रंगीन फोटो लगाए जायेंगे. पूर्व के मुकदमों जो जेल गए हैं, उनके जमीनदारों का नाम-पता उनकी सभी जानकारी, जो डीजीपी द्वारा X ऐप चलाया गया है, उसमें फीड है."

रामपुर के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की योजना

पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि वह रामपुर के धर्मगुरुओं के साथ बैठक करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि गोकशी जैसी घटनाओं को रोकने में समाज का सहयोग करें, ताकि जिले में शांति और सौहार्द बना रहे. उन्होंने कहा, "मैं स्थानीय उलेमा और मौलवियों के साथ बैठकें करने की भी योजना बना रहा हूं ताकि उनसे अपील कर सकूं कि वो उन गुमराह युवाओं को समझायें जो दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं, और उन्हें ऐसी गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहें."

गोकशी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी

उन्होंने आगे कहा, "गोकशी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई बिना रुके जारी रहेगी. ऑपरेशन चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि स्वार, गंज और कल अजीम नगर पुलिस स्टेशन इलाके में तीन पुलिस मुठभेड़ें हो चुकी हैं, और हम गोकशी करने वाले सभी सक्रिय अपराधियों की तलाश कर रहे हैं." SP ने स्पष्ट किया कि गोकशी और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

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