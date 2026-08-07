मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकैसे काम करता है Rain Sensing Wiper, कैसे पहचानता है बारिश?

कैसे काम करता है Rain Sensing Wiper, कैसे पहचानता है बारिश?

Rain Sensing Wiper: Rain Sensing Wiper विंडशील्ड पर लगे इन्फ्रारेड सेंसर की मदद से बारिश की बूंदों का पता लगाता है, और जरूरत के अनुसार वाइपर की स्पीड अपने आप नियंत्रित करता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 07 Aug 2026 09:37 AM (IST)
Preferred Sources

Rain Sensing Wiper: बारिश के मौसम में कार चलाते समय सबसे ज्यादा जरूरत साफ विजिबिलिटी की होती है. ऐसे में बार बार वाइपर ऑन ऑफ करना या उसकी स्पीड बदलना कई बार परेशानी बन जाता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए आज कई आधुनिक कारों में रेन सेंसिंग वाइपर फीचर दिया जा रहा है. यह तकनीक अपने आप बारिश की बूंदों को पहचानती है, और उसी के अनुसार वाइपर की स्पीड कंट्रोल कर देती है. आइए जानते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे है?

लगा होता है खास सेंसर

रेन सेंसिंग वाइपर सिस्टम का सबसे अहम  हिस्सा उसका सेंसर होता है. यह सेंसर आमतौर पर कार के फ्रंट विंडशील्ड पर रियर व्यू मिरर के पीछे लगाया जाता है. इसका काम लगातार शीशे की सतह पर नजर रखना और यह पता लगाना होता है, कि शीशे पर पानी की बूंदें आई हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें:  टोल प्लाजा पार करने के कितनी देर तक संभालकर रखें रसीद? NHAI का रूल

कैसे करता है बारिश की पहचान

इस सिस्टम में इन्फ्रारेड  लाइट का इस्तेमाल किया जाता है. सेंसर विंडशील्ड पर इन्फ्रारेड किरणें भेजता है. जब शीशा पूरी तरह सूखा होता है, तो ये किरणें सामान्य तरीके से वापस सेंसर तक लौट आती हैं. लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती हैं, रोशनी का रिफ्लेक्शन बदल जाता है. सेंसर इस बदलाव को तुरंत पहचान लेता है, और समझ जाता है कि बारिश शुरू हो गई है.

कैसे  मिलता है सिग्नल

बारिश का पता चलते ही सेंसर कार के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिटवाइपर मोटर को सक्रिय कर देता है. अगर हल्की बारिश होती है तो वाइपर धीमी गति से चलता है, जबकि तेज बारिश होने पर उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है. बारिश रुकने पर वाइपर भी अपने आप बंद हो जाता है.

 सुविधा बढ़ाता है यह फीचर

रेन सेंसिंग वाइपर का सबसे बड़ा फायदा यह है, कि ड्राइवर को वाइपर की सेटिंग बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़तीहै. इससे ड्राइवर का पूरा ध्यान सड़क पर बना रहता है, और ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित हो जाती है. खासकर हाईवे और भारी बारिश के दौरान यह फीचर काफी फायदेमंद  साबित होता है.

इन कारों में मिल रहा है फीचर

पहले रेन सेंसिंग वाइपर केवल लग्जरी कारों तक सीमित था, लेकिन अब कई प्रीमियम हैचबैक, एसयूवी और सेडान में भी यह फीचर मिलने लगा है. अलग अलग कंपनियां अपने मॉडल के हिसाब से इस तकनीक को अलग तरीके से इस्तेमाल करती हैं.

 सफाई भी है जरूरी

अगर विंडशील्ड पर ज्यादा धूल, मिट्टी या गंदगी जमा हो जाए या सेंसर के सामने कोई स्टिकर लगा हो, तो रेन सेंसिंग वाइपर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा.  इसलिए समय समय पर विंडशील्ड और सेंसर की सफाई करना जरूरी है. अगर सिस्टम सही सिग्नल नहीं दे रहा है, तो सर्विस सेंटर में इसकी जांच करानी चाहिए.

यह भी पढ़ें:  Driving License Cancellation Rule: कितने चालान के बाद कैंसिल हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, क्या है नियम?

Published at : 07 Aug 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Car Technology Rain Sensing Wiper Windshield Sensor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
कैसे काम करता है Rain Sensing Wiper, कैसे पहचानता है बारिश?
कैसे काम करता है Rain Sensing Wiper, कैसे पहचानता है बारिश?
ऑटो
Car AC in Rain:बरसात में कितने पर चलाना चाहिए कार का एसी? जानें तरीके
बरसात में कितने पर चलाना चाहिए कार का एसी? जानें तरीके
ऑटो
एक्सप्रेसवे पर लेन बदली तो कटेगा चालान, नया हाईवे नियम लागू
एक्सप्रेसवे पर लेन बदली तो कटेगा चालान, नया हाईवे नियम लागू
ऑटो
Car Leaking Water: कार के नीचे पानी टपक रहा है, कब नॉर्मल और कब खतरे है की बात?
कार के नीचे पानी टपक रहा है, कब नॉर्मल और कब खतरे है की बात?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
इंडिया
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
आईपीएल 2026
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
ओटीटी
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इंडिया
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
Home Tips
LPG Cylinder Tips: बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget