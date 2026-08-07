मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?

2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?

Tata Nexon EMI Calculator: टाटा नेक्सन के बेस मॉडल को सिर्फ 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर घर लाएं. जानिए ऑन-रोड कीमत, बैंक लोन और हर महीने बनने वाली ईएमआई का पूरा गणित.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

Tata Nexon EMI Calculator: भारत में टाटा मोटर्स की गाड़ियां खूब बिक रही हैं और आने वाले समय में ऑटोमोबाइल मार्केट में टाटा की गाड़ियों का क्रेज और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है. क्योंकि, टाटा की गाड़ियों पर अब धीरे-धीरे लोग भरोशा जता रहे हैं. जबकि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जब भी एक सुरक्षित, मजबूत और फीचर्स से भरपूर कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की बात आती है तो टाटा नेक्सन का नाम सबसे ऊपर आता है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली यह कार अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है. बहुत से लोग इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं लेकिन एक बार में पूरा कैश पेमेंट करना हर किसी के बजट में नहीं होता. 

लेकिन अगर आप भी इस त्योहारी सीजन या आने वाले दिनों में अपनी पहली एसयूवी के तौर पर टाटा नेक्सन का बेस वेरिएंट खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए है. आप महज 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करके इस शानदार एसयूवी को अपने घर ला सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि 2 लाख रुपये देने के बाद आपको कितना बैंक से लोन लेना पड़ेगा और हर महीने आपकी जेब पर कितनी ईएमआई का बोझ पड़ेगा.

बेस वेरिएंट की कीमत

बता दें कि, टाटा नेक्सन का सबसे शुरुआती यानी बेस वेरिएंट स्मार्ट पेट्रोल के नाम से जाना जाता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत भारतीय बाजार में लगभग 7.37 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि जब आप किसी गाड़ी को शोरूम से बाहर लाते हैं तो उसमें आरटीओ चार्ज, रोड टैक्स, व्हीकल इंश्योरेंस और अन्य सरकारी टैक्स जुड़ जाते हैं.

इन सभी जरूरी खर्चों को जोड़ने के बाद दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत लगभग 8.28 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है. अलग-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से लोकल टैक्स और इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर ऑन-रोड कीमत में थोड़ा-बहुत अंतर जरूर देखने को मिल सकता है.


2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?

यह भी पढ़ें: NHAI का बड़ा कदम, एक्सप्रेसवे पर किया टोल फ्री सफर

7 साल की EMI का गणित

जबकि अब बात करते हैं गाड़ी की फाइनेंसिंग और गणित के बारे में. अगर आप टाटा नेक्सन के बेस स्मार्ट पेट्रोल मॉडल के लिए अपने पास से 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो बाकी बची हुई रकम आपको बैंक लोन के जरिए चुकानी होगी. ऑन-रोड कीमत 8.28 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये घटाने के बाद आपका कुल लोन अमाउंट लगभग 6,28,000 रुपये बनेगा.

अगर आप किसी भी प्रमुख राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंक से 9 फीसदी की सालाना ब्याज दर पर 7 साल की अवधि के लिए कार लोन लेते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 10,111 रुपये बनेगी. इस 7 साल के कार्यकाल में आप बैंक को कुल मिलाकर लगभग 2.21 लाख रुपये का ब्याज देंगे.

5 साल की EMI का गणित

आपको बता दें कि, कई कार खरीदार 7 साल जैसे लंबे समय के लिए लोन लेने के बजाय 5 साल की अवधि चुनना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि गाड़ी जल्दी लोन फ्री हो सके और ब्याज कम से कम देना पड़े. अगर आप भी उसी समान 9 फीसदी की ब्याज दर और 6.28 लाख रुपये के लोन अमाउंट पर 5 साल का लोन टेन्योर चुनते हैं. 

तो आपकी महीने की ईएमआई थोड़ी बढ़कर लगभग 13,036 रुपये हो जाएगी. हालांकि 5 साल का विकल्प चुनने से आपको एक बड़ा फायदा यह होगा कि आपको बैंक को बहुत कम ब्याज देना पड़ेगा. 5 साल में आपका कुल ब्याज लगभग 1.54 लाख रुपये ही बनेगा जिससे आपके सीधे तौर पर हजारों रुपये बच जाएंगे.


2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?

ध्यान रखें इन बातों का

वहीं, अगर आप इस डाउन पेमेंट प्लान पर टाटा नेक्सन खरीदने का मन बना चुके हैं तो शोरूम जाने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो अपनी फाइनेंस स्थिति के हिसाब से ही लोन की अवधि चुनें, ताकि महीने का ईएमआई बजट आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को प्रभावित न करे. इसके अलावा आपकी ब्याज दर और लोन अप्रूवल पूरी तरह से आपके सिबिल स्कोर पर निर्भर करता है. 

अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है तो बैंक आपको 9 फीसदी से भी कम ब्याज दर पर कार लोन ऑफर कर सकते हैं. जिससे आपकी मासिक ईएमआई और भी कम हो सकती है. इसलिए गाड़ी बुक करने से पहले दो-तीन अलग-अलग बैंकों की लोन स्कीम और प्रोसेसिंग फीस की तुलना जरूर कर लें.

यह भी पढ़ें: Tata Nexon CAMO Edition हुआ लॉन्च, Brezza की बढ़ी टेंशन

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Tata Nexon EMI Calculator Tata Nexon 2 Lakh Down Payment EMI Tata Nexon Base Model On Road Price Tata Nexon Smart Petrol Loan Details
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?
2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?
ऑटो
Night Driving Safety: रात को सफर पर निकलें तो गाड़ी में जरूर चेक करें ये तीन चीजें
रात को सफर पर निकलें तो गाड़ी में जरूर चेक करें ये तीन चीजें
ऑटो
कैसे काम करता है Rain Sensing Wiper, कैसे पहचानता है बारिश?
कैसे काम करता है Rain Sensing Wiper, कैसे पहचानता है बारिश?
ऑटो
Car AC in Rain:बरसात में कितने पर चलाना चाहिए कार का एसी? जानें तरीके
बरसात में कितने पर चलाना चाहिए कार का एसी? जानें तरीके
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की पहली 'टॉप गन' भावना, नाम सुनते ही खौफ खाएगा पाकिस्तान
भारत की पहली 'टॉप गन' भावना, नाम सुनते ही खौफ खाएगा पाकिस्तान
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
विश्व
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
शेख हसीना पर आंखें की लाल, 1 दिन में ही घुटनों पर बांग्लादेश, भारत से मांगा डीजल
आईपीएल 2026
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
ओटीटी
Main Vaapas Aaunga OTT Release: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
इंडिया
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
तरुण तेजपाल क्यों करने लगे शरजील इमाम और उमर खालिद से अपनी तुलना? जानें
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
Home Tips
LPG Cylinder Tips: बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
बिना उठाए पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है? अपनाएं यह ट्रिक
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget