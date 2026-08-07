2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?

Tata Nexon EMI Calculator: भारत में टाटा मोटर्स की गाड़ियां खूब बिक रही हैं और आने वाले समय में ऑटोमोबाइल मार्केट में टाटा की गाड़ियों का क्रेज और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है. क्योंकि, टाटा की गाड़ियों पर अब धीरे-धीरे लोग भरोशा जता रहे हैं. जबकि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जब भी एक सुरक्षित, मजबूत और फीचर्स से भरपूर कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की बात आती है तो टाटा नेक्सन का नाम सबसे ऊपर आता है. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली यह कार अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है. बहुत से लोग इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं लेकिन एक बार में पूरा कैश पेमेंट करना हर किसी के बजट में नहीं होता.

लेकिन अगर आप भी इस त्योहारी सीजन या आने वाले दिनों में अपनी पहली एसयूवी के तौर पर टाटा नेक्सन का बेस वेरिएंट खरीदने की योजना बना रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए है. आप महज 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करके इस शानदार एसयूवी को अपने घर ला सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि 2 लाख रुपये देने के बाद आपको कितना बैंक से लोन लेना पड़ेगा और हर महीने आपकी जेब पर कितनी ईएमआई का बोझ पड़ेगा.

बेस वेरिएंट की कीमत

बता दें कि, टाटा नेक्सन का सबसे शुरुआती यानी बेस वेरिएंट स्मार्ट पेट्रोल के नाम से जाना जाता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत भारतीय बाजार में लगभग 7.37 लाख रुपये से शुरू होती है. हालांकि जब आप किसी गाड़ी को शोरूम से बाहर लाते हैं तो उसमें आरटीओ चार्ज, रोड टैक्स, व्हीकल इंश्योरेंस और अन्य सरकारी टैक्स जुड़ जाते हैं.

इन सभी जरूरी खर्चों को जोड़ने के बाद दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत लगभग 8.28 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती है. अलग-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से लोकल टैक्स और इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर ऑन-रोड कीमत में थोड़ा-बहुत अंतर जरूर देखने को मिल सकता है.





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7 साल की EMI का गणित

जबकि अब बात करते हैं गाड़ी की फाइनेंसिंग और गणित के बारे में. अगर आप टाटा नेक्सन के बेस स्मार्ट पेट्रोल मॉडल के लिए अपने पास से 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो बाकी बची हुई रकम आपको बैंक लोन के जरिए चुकानी होगी. ऑन-रोड कीमत 8.28 लाख रुपये में से 2 लाख रुपये घटाने के बाद आपका कुल लोन अमाउंट लगभग 6,28,000 रुपये बनेगा.

अगर आप किसी भी प्रमुख राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंक से 9 फीसदी की सालाना ब्याज दर पर 7 साल की अवधि के लिए कार लोन लेते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 10,111 रुपये बनेगी. इस 7 साल के कार्यकाल में आप बैंक को कुल मिलाकर लगभग 2.21 लाख रुपये का ब्याज देंगे.

5 साल की EMI का गणित

आपको बता दें कि, कई कार खरीदार 7 साल जैसे लंबे समय के लिए लोन लेने के बजाय 5 साल की अवधि चुनना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि गाड़ी जल्दी लोन फ्री हो सके और ब्याज कम से कम देना पड़े. अगर आप भी उसी समान 9 फीसदी की ब्याज दर और 6.28 लाख रुपये के लोन अमाउंट पर 5 साल का लोन टेन्योर चुनते हैं.

तो आपकी महीने की ईएमआई थोड़ी बढ़कर लगभग 13,036 रुपये हो जाएगी. हालांकि 5 साल का विकल्प चुनने से आपको एक बड़ा फायदा यह होगा कि आपको बैंक को बहुत कम ब्याज देना पड़ेगा. 5 साल में आपका कुल ब्याज लगभग 1.54 लाख रुपये ही बनेगा जिससे आपके सीधे तौर पर हजारों रुपये बच जाएंगे.





ध्यान रखें इन बातों का

वहीं, अगर आप इस डाउन पेमेंट प्लान पर टाटा नेक्सन खरीदने का मन बना चुके हैं तो शोरूम जाने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो अपनी फाइनेंस स्थिति के हिसाब से ही लोन की अवधि चुनें, ताकि महीने का ईएमआई बजट आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को प्रभावित न करे. इसके अलावा आपकी ब्याज दर और लोन अप्रूवल पूरी तरह से आपके सिबिल स्कोर पर निर्भर करता है.

अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है तो बैंक आपको 9 फीसदी से भी कम ब्याज दर पर कार लोन ऑफर कर सकते हैं. जिससे आपकी मासिक ईएमआई और भी कम हो सकती है. इसलिए गाड़ी बुक करने से पहले दो-तीन अलग-अलग बैंकों की लोन स्कीम और प्रोसेसिंग फीस की तुलना जरूर कर लें.

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