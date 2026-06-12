इंजन ऑयल गाड़ी की जान होता है. यह इंजन के सभी पुर्जों को घिसने से बचाता है और गाड़ी को स्मूद चलाता है. ध्यान रखें हर सर्विसिंग पर इंजन ऑयल जरूर बदलवाएं. आमतौर पर हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर या हर 6 महीने में एक बार इंजन ऑयल बदलना चाहिए. इसके साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवाएं, क्योंकि पुराना फिल्टर नए ऑयल को भी खराब कर सकता है.