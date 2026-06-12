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Car Servicing Tips: कार की सर्विसिंग में क्या-क्या बदलना जरूरी होता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते
Car Servicing Tips: अक्सर लोग कार सर्विसिंग में सिर्फ इंजन ऑयल पर ध्यान देते हैं. जबकि ब्रेक, टायर, एयर फिल्टर, कूलेंट और बैटरी की जांच भी जरूरी है, जिससे गाड़ी बेहतर चलती है.
हर कोई चाहता है कि उसकी कार बीच रास्ते में धोखा न दे. ऐसे में अगर आपके पास कार है तो उसकी समय-समय पर सर्विस कराना बहुत जरूरी हो जाता है. ऐसे में अक्सर लोग गाड़ी की सर्विसिंग करवाकर घर आते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया. लेकिन कुछ ही दिनों में गाड़ी फिर से परेशान करने लगती है और एक बार फिर उसे ठीक करवाने मैकेनिक के पास जाना पड़ता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सर्विसिंग के समय हमें पता ही नहीं होता कि गाड़ी में क्या-क्या बदलना या चेक करवाना जरूरी है. हम बस मैकेनिक पर भरोसा कर देते हैं और वो जो कहे, मान लेते हैं. ऐसे में ये जरूरी हो जाता है ये जानना की आपको कार में क्या-क्या बदलना चाहिए.
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Published at : 12 Jun 2026 04:58 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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