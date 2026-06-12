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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Servicing Tips: कार की सर्विसिंग में क्या-क्या बदलना जरूरी होता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते

Car Servicing Tips: कार की सर्विसिंग में क्या-क्या बदलना जरूरी होता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते

Car Servicing Tips: अक्सर लोग कार सर्विसिंग में सिर्फ इंजन ऑयल पर ध्यान देते हैं. जबकि ब्रेक, टायर, एयर फिल्टर, कूलेंट और बैटरी की जांच भी जरूरी है, जिससे गाड़ी बेहतर चलती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Car Servicing Tips: अक्सर लोग कार सर्विसिंग में सिर्फ इंजन ऑयल पर ध्यान देते हैं. जबकि ब्रेक, टायर, एयर फिल्टर, कूलेंट और बैटरी की जांच भी जरूरी है, जिससे गाड़ी बेहतर चलती है.

हर कोई चाहता है कि उसकी कार बीच रास्ते में धोखा न दे. ऐसे में अगर आपके पास कार है तो उसकी समय-समय पर सर्विस कराना बहुत जरूरी हो जाता है. ऐसे में अक्सर लोग गाड़ी की सर्विसिंग करवाकर घर आते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया. लेकिन कुछ ही दिनों में गाड़ी फिर से परेशान करने लगती है और एक बार फिर उसे ठीक करवाने मैकेनिक के पास जाना पड़ता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सर्विसिंग के समय हमें पता ही नहीं होता कि गाड़ी में क्या-क्या बदलना या चेक करवाना जरूरी है. हम बस मैकेनिक पर भरोसा कर देते हैं और वो जो कहे, मान लेते हैं. ऐसे में ये जरूरी हो जाता है ये जानना की आपको कार में क्या-क्या बदलना चाहिए.

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इंजन ऑयल गाड़ी की जान होता है. यह इंजन के सभी पुर्जों को घिसने से बचाता है और गाड़ी को स्मूद चलाता है. ध्यान रखें हर सर्विसिंग पर इंजन ऑयल जरूर बदलवाएं. आमतौर पर हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर या हर 6 महीने में एक बार इंजन ऑयल बदलना चाहिए. इसके साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवाएं, क्योंकि पुराना फिल्टर नए ऑयल को भी खराब कर सकता है.
इंजन ऑयल गाड़ी की जान होता है. यह इंजन के सभी पुर्जों को घिसने से बचाता है और गाड़ी को स्मूद चलाता है. ध्यान रखें हर सर्विसिंग पर इंजन ऑयल जरूर बदलवाएं. आमतौर पर हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर या हर 6 महीने में एक बार इंजन ऑयल बदलना चाहिए. इसके साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवाएं, क्योंकि पुराना फिल्टर नए ऑयल को भी खराब कर सकता है.
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एयर फिल्टर का काम इंजन में जाने वाली हवा को साफ करना होता है. अगर यह जाम हो जाए तो गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है और इंजन पर भी जोर पड़ता है. हर 15,000 से 20,000 किलोमीटर पर एयर फिल्टर को जरूर चेक करवाएं और जरूरत पड़े तो उसे बदलवाएं. यह बहुत सस्ता पुर्जा होता है लेकिन इसका असर पूरी गाड़ी पर पड़ता है.
एयर फिल्टर का काम इंजन में जाने वाली हवा को साफ करना होता है. अगर यह जाम हो जाए तो गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है और इंजन पर भी जोर पड़ता है. हर 15,000 से 20,000 किलोमीटर पर एयर फिल्टर को जरूर चेक करवाएं और जरूरत पड़े तो उसे बदलवाएं. यह बहुत सस्ता पुर्जा होता है लेकिन इसका असर पूरी गाड़ी पर पड़ता है.
Published at : 12 Jun 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Car Servicing Tips Car Service Checklist Car Service Guide Preventive Car Maintenance

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