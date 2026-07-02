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हिंदी न्यूज़ऑटोPUC Validity Rules : PUC खत्म होने के बाद कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं, क्या है नियम?

PUC Validity Rules : PUC खत्म होने के बाद कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं, क्या है नियम?

PUC Validity Rules : अगर PUC की वैधता खत्म हो जाए और फिर भी वाहन सड़क पर चलाया जाए, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि PUC खत्म होने के बाद क्या गाड़ी चला सकते हैं

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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PUC Validity Rules : आज के समय में किसी भी वाहन के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) एक जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है. यह प्रमाणित करता है कि आपकी गाड़ी तय प्रदूषण मानकों के भीतर धुआं छोड़ रही है. अगर PUC की वैधता खत्म हो जाए और फिर भी वाहन सड़क पर चलाया जाए, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि PUC खत्म होने के बाद क्या गाड़ी चला सकते हैं, जुर्माना कितना है और सरकार किन नए नियमों पर विचार कर रही है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि PUC खत्म होने के बाद कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं और नियम क्या है. 

PUC खत्म होने के बाद कितने दिन तक गाड़ी चला सकते हैं?

नियमों के अनुसार PUC (Pollution Under Control Certificate) की वैधता खत्म होने के बाद वाहन चलाने की कोई अलग ग्रेस पीरियड तय नहीं है. अगर आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. ऐसे में वाहन मालिक पर कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए PUC की वैधता खत्म होने से पहले ही उसे रिन्यू करा लेना जरूरी है. नियमों के अनुसार, बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर हर बार 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है. 

सरकार PUC नियमों में क्या बदलाव करने की तैयारी कर रही है?

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार PUCC 3.0 नाम की नई व्यवस्था पर विचार कर रही है. इसका मकसद नई तकनीक वाले वाहनों को राहत देना और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की जांच को और सख्त बनाना है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो 1 अप्रैल 2020 के बाद खरीदे गए BS-VI निजी वाहनों के लिए PUC की वैधता बढ़ाई जा सकती है. 

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BS-IV और पुराने वाहनों के लिए नियम हो सकते हैं सख्त

प्रस्ताव के अनुसार मार्च 2020 से पहले बने BS-IV निजी वाहनों के लिए PUC हर 6 महीने में रिन्यू कराना पड़ सकता है. अभी इसके लिए एक साल की अवधि लागू है. वहीं BS-I, BS-II और BS-III वाहनों के लिए PUC जांच की अवधि हर 3 महीने की जा सकती है. फिलहाल इन वाहनों के लिए यह जांच हर 6 महीने में कराई जाती है. 

कमर्शियल वाहनों के लिए क्या हो सकता है नियम?

प्रस्ताव के मुताबिक, 6 साल तक पुराने BS-VI कमर्शियल वाहनों के लिए PUC की वैधता 2 साल तक हो सकती है. इसके बाद यानी 6 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों पर वही नियम लागू किए जा सकते हैं, जो निजी BS-VI वाहनों पर लागू होंगे. 

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Published at : 02 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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