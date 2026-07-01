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हिंदी न्यूज़ऑटोआज से महंगी हो जाएंगी आपकी पसंदीदा कारें, Tata से लेकर Kia तक बढ़े इतने दाम

आज से महंगी हो जाएंगी आपकी पसंदीदा कारें, Tata से लेकर Kia तक बढ़े इतने दाम

Car Price Hike: 1 जुलाई 2026 से टाटा मोटर्स और किया इंडिया समेत कई बड़ी कंपनियों ने अपनी कारों के दाम बढ़ा दिए हैं. जानिए अब कितनी महंगी मिलेंगी आपकी पसंदीदा गाड़ियां.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 11:56 AM (IST)
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Car Price Hike: भारत में कारों की बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है जिसके चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां पिछले कुछ समय से अपनी नई गाड़ियों के दामों में बढ़ोतरी कर रही हैं और अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है. वहीँ, आप भी नई कार या एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहें तो आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है. क्योंकि, आज यानी 1 जुलाई 2026 से भारतीय बाजार में गाड़ियां खरीदना काफी महंगा हो गया है. 

देश की तमाम ऑटोमोबाइल कंपनी जिसमें टाटा मोटर्स से लेकर किया इंडिया और MG मोटर तक ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों का मानना है कि लगातार बढ़ रही लागत कॉस्ट और महंगाई के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है. तो चलिए जानतें हैं कि, आज से किन-किन गाड़ियों का दाम बढ़ा है.

टाटा मोटर्स की गाड़ियां हुईं महंगी

बता दें कि, भारत में सबसे ज्यादा एसयूवी बेचने वाली कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने अपनी सभी रेंज की कीमतों में 1.5 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल-डीजल कारों पर ही नहीं बल्कि कंपनी के इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी लागू होंगी. 

यानी आज से टाटा पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसी पॉपुलर गाड़ियां तो महंगी होंगी ही साथ ही पंच ईवी और नेक्सॉन ईवी खरीदने के लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कारों के दाम 30,000 से 45,000 हजार तक बढ़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: UK की कई कारों में क्यों नहीं होता AC? वजह जानकर चौंक जाएंगे

किया की कारें भी हुईं महंगी 

अपनी दमदार स्टाइलिश लुक और बेहतरीन फीचर्स के लिए फेमस हुई किया ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. किया ने अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 2 परसेंट तक की इजाफा करने का फैसला किया है. 

इस फैसले के बाद मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में राज करने वाली किया सेल्टोस, कॉम्पैक्ट एसयूवी किया सोनेट और फैमिली मैन्युफैक्चरर किया कारेंस जैसी पॉपुलर गाड़ियां आज से महंगी एक्स-शोरूम कीमत पर मिलेंगी. कंपनी का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपोनेंट्स के दाम बढ़ने और करेंसी के उतार-चढ़ाव की वजह से लागत काफी बढ़ गई थी.

एमजी मोटर्स ने किया सबसे बड़ा धमाका

बता दें कि, इस रेस में जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया सबसे आगे निकल गई है. कंपनी ने अपनी पूरी कार लाइनअप की कीमतों में सीधे 3 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है. एमजी का यह साल 2026 में तीसरा प्राइस हाइक है. 

इस फैसले के बाद एमजी एस्टर, हेक्टर और हेक्टर प्लस जैसी पेट्रोल एसयूवी के साथ-साथ कंपनी की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट ईवी, हालिया लॉन्च विंडसर ईवी और फ्लैगशिप एसयूवी मैजेस्टर के दाम आज से काफी महंगे हो जायेंगे.

यह भी पढ़ें: Bajaj Pulsar का ये पॉपुलर वेरिएंट हुआ बंद, जानिए कंपनी के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Jul 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Kia India Car Price Hike MG Motor 
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