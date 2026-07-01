आज से महंगी हो जाएंगी आपकी पसंदीदा कारें, Tata से लेकर Kia तक बढ़े इतने दाम

Car Price Hike: भारत में कारों की बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है जिसके चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां पिछले कुछ समय से अपनी नई गाड़ियों के दामों में बढ़ोतरी कर रही हैं और अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है. वहीँ, आप भी नई कार या एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहें तो आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है. क्योंकि, आज यानी 1 जुलाई 2026 से भारतीय बाजार में गाड़ियां खरीदना काफी महंगा हो गया है.

देश की तमाम ऑटोमोबाइल कंपनी जिसमें टाटा मोटर्स से लेकर किया इंडिया और MG मोटर तक ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों का मानना है कि लगातार बढ़ रही लागत कॉस्ट और महंगाई के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है. तो चलिए जानतें हैं कि, आज से किन-किन गाड़ियों का दाम बढ़ा है.

टाटा मोटर्स की गाड़ियां हुईं महंगी

बता दें कि, भारत में सबसे ज्यादा एसयूवी बेचने वाली कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने अपनी सभी रेंज की कीमतों में 1.5 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल-डीजल कारों पर ही नहीं बल्कि कंपनी के इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी लागू होंगी.

यानी आज से टाटा पंच, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी जैसी पॉपुलर गाड़ियां तो महंगी होंगी ही साथ ही पंच ईवी और नेक्सॉन ईवी खरीदने के लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कारों के दाम 30,000 से 45,000 हजार तक बढ़ सकते हैं.

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किया की कारें भी हुईं महंगी

अपनी दमदार स्टाइलिश लुक और बेहतरीन फीचर्स के लिए फेमस हुई किया ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. किया ने अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 2 परसेंट तक की इजाफा करने का फैसला किया है.

इस फैसले के बाद मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में राज करने वाली किया सेल्टोस, कॉम्पैक्ट एसयूवी किया सोनेट और फैमिली मैन्युफैक्चरर किया कारेंस जैसी पॉपुलर गाड़ियां आज से महंगी एक्स-शोरूम कीमत पर मिलेंगी. कंपनी का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपोनेंट्स के दाम बढ़ने और करेंसी के उतार-चढ़ाव की वजह से लागत काफी बढ़ गई थी.

एमजी मोटर्स ने किया सबसे बड़ा धमाका

बता दें कि, इस रेस में जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया सबसे आगे निकल गई है. कंपनी ने अपनी पूरी कार लाइनअप की कीमतों में सीधे 3 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है. एमजी का यह साल 2026 में तीसरा प्राइस हाइक है.

इस फैसले के बाद एमजी एस्टर, हेक्टर और हेक्टर प्लस जैसी पेट्रोल एसयूवी के साथ-साथ कंपनी की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार कॉमेट ईवी, हालिया लॉन्च विंडसर ईवी और फ्लैगशिप एसयूवी मैजेस्टर के दाम आज से काफी महंगे हो जायेंगे.

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