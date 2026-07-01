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हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली वालों को इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, गाड़ी निकालने से पहले जान लीजिए नया नियम

दिल्ली वालों को इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, गाड़ी निकालने से पहले जान लीजिए नया नियम

No Fuel Rule: दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने नया मास्टर प्लान लागू किया है. अब बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा और पार्किंग चार्ज भी डबल होगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 07:09 PM (IST)
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No Fuel Rule: भारत में बढ़ते प्रदुषण को काबू में करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है. इस बीच राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में सर्दियों के मौसम में होने वाले भयंकर प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बेहद कठोर प्लान तैयार किया है. दिल्ली में अब प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत अब हर साल 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक यह नियम लागु रहेगा. 

बता दें कि, इस नए नियम का सबसे बड़ा और सीधा असर गाड़ी चलाने वाले आम लोगों पर पड़ने वाला है. अगर आप दिल्ली की सड़कों पर हर रोज गाड़ी घर से बाहर निकालते हैं और चलाते हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए. क्योंकि अब एक खास कागज के बिना आपको दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल यानी पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. तो चलिए जानतें हैं कौन से पेपर के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे.

इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल 

अभी भारत में सबसे ज्यादा प्रदुषण दिल्ली एनसीआर में है. जिसके चलते ने एक नया मास्टरप्लान तैयार किया है. सरकार के नए नियम के मुताबिक अब दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर नो पीयूसी, नो फ्यूल का नियम सख्ती से लागू किया जा रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपके पास अपनी कार या बाइक का वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है. 

तो पंप से आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. सरकार इस नियम को पूरी तरह डिजिटल ट्रैकिंग और एएनपीआर कैमरों की मदद से लागू करने की तैयारी में है ताकि प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को पहचान कर तुरंत बंद किया जाये.

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इन गाड़ियों की एंट्री बैन

बता दें कि, इसके अलावा दिल्ली के बाहर से आने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी नियम बनाया गया है. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर से आने वाले उन सभी कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह बैन रहेगा जो BS-VI मानकों को पूरा नहीं करते हैं. 

लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सीएनजी वाहनों और इमरजेंसी सर्विसेज को इस पाबंदी से पूरी तरह छूट दी गई है. इसके साथ ही इस दौरान दिल्ली में धूल उड़ाने वाले बड़े कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के कामों पर भी कड़ा प्रतिबंध रहेगा और खुले में कचरा या बायोमास जलाने वालों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखा जायेगा और पकडे जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 01 Jul 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
PUC Certificate DELHI POLLUTION No Fuel Rule Winter Master Plan
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