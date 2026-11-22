गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रविवार (22 नवंबर) को सरकार के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया. इसके साथ ही, उन्होंने निर्वाचित नेताओं खरीद-फरोख्त की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों को प्रभावित करने वाले असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है.

दीपके ने देशभर के लोगों से धर्म और जाति की पहचान से ऊपर उठकर रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया.

पणजी में अभिजीत दीपके ने सभा को किया संबोधित

न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक, गोवा की राजधानी पणजी में CJP सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका की मौजूदगी में अभिजीत दीपके ने एक सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को एकजुट करने और भारत के सोशल फैब्रिक को फिर से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

CJP is here to reclaim the social fabric of India, which is based on the ideas of Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, and Dr. Babasaheb Ambedkar! https://t.co/wpAIoMEKRf — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) November 22, 2026

उन्होंने कहा, ‘देश का सोशल फैब्रिक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बी. आर. अंबेडकर के आदर्शों पर आधारित है. लोगों को हमेशा नागरिक के तौर पर सोचने की अपनी क्षमता बनाए रखनी चाहिए. जब उनसे यह क्षमता छीन ली जाती है और उन्हें हिंदू, मुस्लिम या ईसाई के तौर पर सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वे अपनी रोजमर्रा की आजीविका को प्रभावित करने वाले असल मुद्दों पर ध्यान देने बंद कर देते हैं. साथ ही, वे सरकार से सवाल करना भी बंद कर देते हैं, जबकि उन मुद्दों के लिए सरकार ही जिम्मेदार है.’

दीपके ने राजनीतिक दलों पर लगाए आरोप

इसके साथ ही, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में बने रहने में मदद करने के लिए लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटा जा रहा है. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) धर्म, जाति, समुदाय या राजनीतिक विचारधारा की परवाह किए बिना नागरिकों को एकजुट करना चाहती है.

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