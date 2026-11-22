थिएटर में इन दिनों कई फिल्में लगी हैं. रविवार को 'रामायण', 'ओम', 'सीन' फिल्में शानदार कमाई कर रही हैं. एक तरफ 'रामायण' गर्दा उड़ा रही है और वहीं 'ओम', 'गॉडजिला माइनस जीरो' को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा आइए नजर डालते हैं कौनसी फिल्म कितना कमा रही है.

'रामायण'

डे बॉक्स ऑफिस शोज 18वां दिन (लाइव) 4.20 करोड़ (11 बजे तक) 3431 टोटल 9.11.10 करोड़



फिल्म ने 64.85 करोड़ की ओपनिंग की थी. फिल्म ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में 299.15 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं. फिल्म में रणबीर कपूर,साई पल्लवी, यश, रवि दुबे जैसे स्टार्स दिखे. फिल्म रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय जैसे स्टार्स है.

'ओम'

डे बॉक्स ऑफिस शोज तीसरा दिन (लाइव) 2.19 करोड़ (11 बजे तक) 1688 टोटल 35.69 करोड़

फिल्म को राजकुमार पेरियासामी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में धनुष, साई पल्लवी, संजय स्वरूप, ममूटी और श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

'सीन'

डे बॉक्स ऑफिस शोज 17वां दिन (लाइव) 17 लाख (11 बजे तक) 166 टोटल 149.24 करोड़



फिल्म को जीतू माधवन ने डायरेक्ट किया है. इस क्राइम ड्रामा में सूर्या, नजरिया नाजिम, नैसलेन, टोविनो थॉमस जैसे स्टार्स हैं. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 27 मिनट है. इस फिल्म की कहानी को फैंस ने बहुत पसंद किया.

'गॉडजिला माइनस जीरो'

डे बॉक्स ऑफिस शोज तीसरा दिन (लाइव) 21 लाख (11 बजे तक) 205 टोटल 2.01 (करोड़)

फिल्म को ताकाशी यामाजाकी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 15 मिनट है. फिल्म का जॉनर साई-फाई एक्शन है. फिल्म में रयुनोसुके कामिकी, मिनामी हमाबे, मसामी नागासावा, जुन कुनीमुरा, युकी यामादा, मुनेताका आओकी, सकुरा एंडो, हिदेताका योशीओका और कुरानोसुके सासाकी जैसे स्टार्स हैं.

बता दें कि सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस आंकडे़ सैकनिल्क से लिए गए हैं. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.