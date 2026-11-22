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ED ने पंजाब के मौजूदा और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भेजा समन, DIG भुल्लर केस में बड़ा एक्शन
केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार में कार्यरत और सेवानिवृत हो चुके नौकरशाहों को समन जारी किया है, जिसमें कई IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार (22 नवंबर, 2026) को डीआईजी एच. एच भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार में कार्यरत और सेवानिवृत हो चुके नौकरशाहों को समन जारी किया है, जिसमें कई IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं.
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