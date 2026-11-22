Bajaj Pulsar RS200: इंडिया में 200 cc बाइक्स की जमकर डिमांड है और लोग इन बाइक्स को पसंद करते हैं. बता दें कि इस बीच बजाज ऑटो ने बड़ा धमाका करते हुए अपनी इकलौती फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक 2026 बजाज पल्सर RS200 को बड़े तकनीकी और मैकेनिकल अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है.

जबकि पल्सर ब्रांड के 25 साल पूरे होने के मौके पर पेश की गई इस अपडेटेड बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,98,441 रुपये रखी गई है. कंपनी ने इसके आक्रामक डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसमें कई ऐसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर फीचर्स जोड़े हैं. जो पहले इस मॉडल में नहीं मिलते थे. तो चलिए जानते हैं नई पल्सर RS200 में क्या कुछ नया और खास है.

गल मैप्स मिररिंग की सुविधा

आपको बता दें कि नई पल्सर RS200 में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किया गया है. पुराने बॉन्डेड कलर LCD कंसोल की जगह अब इसमें 5-इंच का नया कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है. जो गूगल मैप्स मिररिंग को सपोर्ट करता है.

यानी अब नेविगेशन का सीधा व्यू बाइक की स्क्रीन पर ही दिखेगा. जबकि इसके अलावा डेली की राइडिंग को आसान बनाने के लिए एडजस्टेबल हैंड लीवर्स, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, हैजर्ड लाइट स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

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राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्पोर्ट्स शिफ्टर

जानकारी दें दें कि इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को अपग्रेड करते हुए बजाज ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी दी है. जिसकी बदौलत अब बाइक में 5 राइडिंग मोड्स मिलते हैं. फिसलन भरी सड़कों पर बेहतर ग्रिप के लिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी जोड़ा गया है. जबकि तेज गियर शिफ्टिंग के लिए कंपनी ने नया स्पोर्ट्स शिफ्टर दिया है.

ज्यादा पावरफुल इंजन

जबकि बाइक में 199.5cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. लेकिन इसकी पावर को 1 PS बढ़ाकर 25.5 PS कर दिया गया है. जबकि टॉर्क 18.74 Nm पर बरकरार है.

इसके अलावा कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग स्थिरता बढ़ाने के लिए पुराने टेलिस्कोपिक सस्पेंशन की जगह 37mm अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स और चौड़ा 140/70-R17 रेडियल रियर टायर लगाया गया है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला यामाहा R15 V4, केटीएम RC 200, हीरो करिज्मा XMR और सुजुकी जिक्सर SF 250 से रहेगा.

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