भारतीय कार बाजार में बड़ी फैमिली के लिए 6 और 7 सीटर गाड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है. लोग अब ऐसी कार चाहते हैं, जिसमें लंबी यात्रा के दौरान परिवार के सभी सदस्यों को आराम मिले, सामान रखने की पर्याप्त जगह हो और साथ ही आधुनिक फीचर्स भी मिलें. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कंपनियां अपने प्रीमियम MPV और SUV सेगमेंट को लगातार अपडेट कर रही हैं. ऐसे में Toyota अपनी लोकप्रिय Innova Hycross का फेसलिफ्ट मॉडल 25 नवंबर 2026 को पेश करने की तैयारी में है.

दूसरी तरफ Mahindra की नई XUV 7XO पहले से बाजार में मौजूद है. ऐसे में अगर आप नई 7 सीटर गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इन दोनों मॉडलों को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है. दोनों में से किसी एक को चुनने से पहले इनके इंजन, माइलेज, केबिन स्पेस, फीचर्स और कीमत का अंतर समझना आपके लिए बेहतर होगा.

डिजाइन में दोनों का अंदाज है अलग

Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल के मुकाबले कुछ बाहरी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED लाइटिंग, बदले हुए बंपर और नए अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं. हालांकि गाड़ी का मौजूदा MPV डिजाइन और इसका फैमिली-फ्रेंडली लुक बरकरार रहने की उम्मीद है. वहीं Mahindra XUV 7XO का डिजाइन पारंपरिक SUV जैसा है. इसमें मस्कुलर फ्रंट लुक, Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, C-शेप DRL और 19 इंच तक के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. अगर आपको ऊंची और दमदार SUV पसंद है तो Mahindra का डिजाइन आपको आकर्षित कर सकता है.

शानदार माइलेज और बेहतरीन पावर

Innova Hycross की सबसे बड़ी खासियत इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है. मौजूदा मॉडल में 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो 171 bhp की पावर देता है. इसका हाइब्रिड वर्जन पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कुल 181 bhp की पावर जनरेट करता है. कंपनी के अनुसार हाइब्रिड मॉडल का ARAI माइलेज 23.24 kmpl तक है. फेसलिफ्ट में भी इन इंजन विकल्पों के जारी रहने की उम्मीद है. वहीं Mahindra XUV 7XO में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 200 bhp की पावर और 380 Nm टॉर्क देता है. इसके अलावा 2.2 लीटर डीजल इंजन का विकल्प है, जो 182 bhp की पावर और ट्रांसमिशन के अनुसार 420 से 450 Nm तक टॉर्क देता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प भी हैं. डीजल ऑटोमैटिक में AWD का विकल्प मिलता है.

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फीचर्स के मामले में कौन आगे?

Toyota Innova Hycross फेसलिफ्ट में बड़े इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. मौजूदा मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, JBL साउंड सिस्टम और दूसरी कतार में कैप्टन सीटों के साथ Ottoman फीचर मिलता है. वहीं Mahindra XUV 7XO में तीन 12.3 इंच की स्क्रीन दी गई हैं. इसके टॉप वेरिएंट में 16-स्पीकर Harman Kardon ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और 540-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं.

बड़ी फैमिली के लिए किसमें ज्यादा जगह?

Toyota Innova Hycross की लंबाई 4,755 mm और व्हीलबेस 2,850 mm है. इसमें 7 और 8 सीटों के विकल्प मिलते हैं. दूसरी तरफ XUV 7XO की लंबाई 4,695 mm और व्हीलबेस 2,750 mm है. इसमें 6 और 7 सीटों का विकल्प उपलब्ध है. Hycross का लंबा व्हीलबेस और MPV लेआउट तीसरी लाइन तक पहुंचने और परिवार के साथ सफर करने में उपयोगी हो सकता है. वहीं XUV 7XO उन लोगों को पसंद आ सकती है जिन्हें SUV जैसा केबिन और ड्राइविंग पोजिशन चाहिए.

सेफ्टी और कीमत में क्या है अंतर?

दोनों गाड़ियों को उनके संबंधित Bharat NCAP टेस्ट किए गए वेरिएंट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. Hycross ने एडल्ट प्रोटेक्शन में 30.47/32 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 45/49 अंक हासिल किए. वहीं XUV 7XO के स्कोर 30.76/32 और 44.97/49 रहे. दोनों में 6 एयरबैग और अन्य सुरक्षा फीचर्स मिलते हैं. ADAS जैसे फीचर्स चुनिंदा वेरिएंट में उपलब्ध हैं. कीमत की बात करें तो महिंद्रा XUV 7XO की एक्स-शोरूम कीमत 13.99 लाख से 25.79 लाख रुपये के बीच है. मौजूदा Innova Hycross की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.70 लाख रुपये है. हालांकि फेसलिफ्ट की नई कीमत 25 नवंबर को लॉन्च के समय सामने आएगी.

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